Cultivar um ambiente de dados vibrante pode ajudar as empresas a acelerar o crescimento, de acordo com uma nova pesquisa do IBM Institute for Business Value. Porém, como as organizações podem saber se seus dados são, de fato, vibrantes e prontos para impulsionar o crescimento?

O uso de métricas de qualidade de dados pode ajudar.

Métricas de qualidade de dados são medidas quantitativas para avaliar a qualidade dos dados. As organizações podem utilizar métricas de qualidade de dados para acompanhar e monitorar a qualidade dos dados ao longo do tempo, ajudando a identificar dados de alta qualidade adequados para casos de uso de tomada de decisão baseada em dados e inteligência artificial (IA).

As métricas variam de acordo com a organização e podem refletir dimensões tradicionais de qualidade de dados, como precisão, pontualidade e exclusividade, bem como características específicas de pipelines de dados modernos, como duração do pipeline. Por meio de métricas de qualidade de dados, as dimensões de qualidade de dados podem ser mapeadas para valores numéricos.

As ferramentas de qualidade de dados impulsionadas por automação e aprendizado de máquina podem ajudar os engenheiros de dados a avaliar as métricas de qualidade de dados e a identificar os problemas de qualidade de dados em tempo real. Isso permite que as organizações e suas equipes de dados tomem as medidas necessárias para otimizar a confiabilidade de seus conjuntos de dados e pipelines de dados.