As aplicações de deep learning, por definição, envolvem a criação de uma rede neural profunda (Deep Neural Network, DNN), um tipo de rede neural com pelo menos três (mas provavelmente muito mais) camadas. As rede neurais tomam decisões por meio de processos que imitam a maneira como os neurônios biológicos trabalham juntos para identificar fenômenos, ponderar opções e chegar a conclusões.



Para uma DNN aprender a identificar fenômenos, reconhecer padrões, avaliar possibilidades, fazer previsões e tomar decisões, ela deve ser treinada em grandes quantidades de dados. O processamento desses dados exige uma grande quantidade de poder computacional. FPGAs e GPUs podem proporcionar esse poder, mas cada um tem seus pontos fortes e fracos.



Os FPGAs são mais bem utilizados com aplicações personalizadas de baixa latência que exigem personalização para tarefas específicas de deep learning, como aplicações de IA personalizadas. Os FPGAs também são adequados para tarefas que valorizam a eficiência energética em detrimento das velocidades de processamento.

GPUs de maior potência, por outro lado, são geralmente as preferidas em tarefas mais pesadas, como o treinamento e a execução de modelos grandes e complexos. O poder de processamento superior das GPUs as torna mais adequadas para gerenciar com eficiência conjuntos de dados maiores.

Casos de uso do FPGA

Beneficiando-se de programação versátil, eficiência energética e baixa latência, os FPGAs são frequentemente utilizados para o seguinte:

Processamento em tempo real: aplicações que exigem processamento de sinais de baixa latência e em tempo real, como processamento de sinais digitais, sistemas de radar, veículos autônomos e telecomunicações.

aplicações que exigem processamento de sinais de baixa latência e em tempo real, como processamento de sinais digitais, sistemas de radar, veículos autônomos e telecomunicações. Edge computing: Eedge computing e a prática de mover recursos de computação e armazenamento para mais perto localmente do usuário final se beneficiam do baixo consumo de energia e do tamanho compacto do FPGA.

Eedge computing e a prática de mover recursos de computação e armazenamento para mais perto localmente do usuário final se beneficiam do baixo consumo de energia e do tamanho compacto do FPGA. Aceleração de hardware personalizada: os FPGAs configuráveis podem ser ajustados para acelerar tarefas específicas de deep learning e HPC Clusters, otimizando para tipos específicos de dados ou algoritmos.

Casos de uso de GPUs

As GPUs de uso geral geralmente oferecem maior capacidade computacional e funcionalidade predefinida, o que as torna ideais para as seguintes aplicações: