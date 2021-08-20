Gerenciar dados está no coração da integração de aplicações e dados. Ambas têm o mesmo objetivo: tornar os dados mais acessíveis e funcionais para o usuário final.
Ambas traduzem várias fontes de dados e as transformam em um conjunto de dados novo e completo. E tanto a integração de aplicações quanto a integração de dados são normalmente baseadas na nuvem, oferecendo a acessibilidade e a escalabilidade oferecidas pela computação em nuvem.
No entanto, quando se trata de casos de uso, há várias maneiras de diferenciar esses tipos de integração. A integração de dados é normalmente feita em lotes com foco na criação de um novo conjunto de dados que possa revelar insights de negócios. A integração de aplicações é usada para criar fluxos de trabalho melhores nas operações diárias.
Uma integração de aplicações cria conectores entre duas ou mais aplicações para que possam trabalhar entre si.
Ao unificar os fluxos de trabalho dos aplicativos e mesclar os dados em tempo real, a integração elimina silos de dados e aumenta a eficiência em toda a organização. Por exemplo, uma empresa pode querer integrar uma ferramenta de mensagens instantâneas, como o Slack with Salesforce, para um acompanhamento mais rápido e eficiente dos leads. Aqui, a integração de aplicações permite que os usuários compartilhem informações sem dificuldades entre os dois.
A integração de aplicações também é uma maneira de as empresas conectarem aplicativos baseados em nuvem e SaaS a sistemas locais e legados para que os funcionários possam usar ferramentas e tecnologia mais novas com os sistemas existentes.
Os benefícios da integração de aplicações incluem os seguintes:
A integração de dados é o processo de obter dados de diferentes fontes e formatos e combiná-los em um único conjunto de dados.
Mas a integração de dados vai além de mover dados de um banco de dados para outro — também é o processo de tornar os dados mais utilizáveis. A integração de dados pega dados estruturados e dados não estruturados de fontes díspares para criar novos conjuntos de dados valiosos. Isso aprimora os recursos de sua análise de dados, permitindo que você entenda melhor as operações de negócios e identifique novas oportunidades de inovação.
A função mais básica da integração de dados é pegar dados de uma fonte, transformar esses dados em um formulário que outra aplicação reconheça e carregá-los na aplicação. No entanto, as necessidades modernas de integração de dados levaram os recursos para além de extrair, transformar e carregar (ETL). A realização de integração em lote, bem como a integração em tempo real, e o uso de automação para lidar com erros estão ajudando as empresas a quebrar silos e aproveitar ao máximo seus dados hoje.
Os benefícios da integração de dados incluem os seguintes:
As principais diferenças são a velocidade com que os dados são transformados e a quantidade de dados envolvidos. A integração de aplicações funciona em tempo real com conjuntos de dados menores, para que as empresas possam responder rapidamente a novas informações ou problemas de desempenho à medida que ocorrem. Ela também permite que pessoas em toda a empresa tenham acesso às mesmas informações no aplicativo instantaneamente, mesmo que as informações estejam sendo atualizadas em diferentes locais.
A integração é tipicamente feita em lotes, muitas vezes após a conclusão dos processos, para eliminar redundâncias e garantir a qualidade de dados. Normalmente, a integração de dados lida com grandes conjuntos de dados em repouso; isso acontece quando o processo que criou os dados é concluído. A integração de aplicações, por outro lado, é para integrar dados em tempo real entre duas ou mais aplicações.
Elas também diferem na forma como são gerenciadas organizacionalmente. As integrações de aplicações são gerenciadas pelo DevOps como parte das operações gerais de desenvolvimento de software da empresa. Sua função é conectar aplicações para criar fluxos de trabalho eficientes, seja por meio de plataformas de integração existentes ou criando uma integração personalizada. A integração de dados é supervisionada pelo DataOps, que se concentra exclusivamente no gerenciamento e na orquestração de dados para fins de negócios.
De modo geral, a integração de dados é usada quando as organizações precisam combinar e analisar dados estáticos, enquanto a integração de aplicações é melhor para quando é necessário interagir com dados que estão mudando em tempo real.
Veja, por exemplo, o business intelligence. Ao usar conjuntos de big data, a integração de dados garantirá que os dados sejam consistentes e acessíveis às ferramentas de análise em uma visão unificada. A integração de dados analisa formas díspares de dados com precisão, abrindo novos insights que as empresas podem usar para melhorar as operações.
A integração de aplicações é para instâncias onde a velocidade é essencial. Embora a integração de dados garanta a precisão, ela é muito mais lenta que a integração de aplicações. Capturar dados por meio da aplicação, sejam dados de clientes ou informações do chão de fábrica, significa que você pode traduzi-los para outras ferramentas e aplicativos por meio da integração de aplicações e agir imediatamente de várias maneiras. Ter maior acesso a dados de fontes díspares em uma única visualização ajuda a expandir as possibilidades de inovação.
A integração de aplicações é normalmente usada para fazer o seguinte:
A integração de dados é normalmente usada para fazer o seguinte:
A principal oferta de integração de aplicativos da IBM é o IBM® Cloud Pak for Integration, e sua principal oferta de integração de dados é o IBM® Cloud Pak for Data. Ambos incluem recursos de automação, incluindo mapeamento de processos, inteligência artificial (IA) e análise preditiva. Isso ajuda a tornar suas integrações mais eficientes e dá à sua equipe mais tempo para trabalhar em iniciativas de alto nível.
