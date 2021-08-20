Uma integração de aplicações cria conectores entre duas ou mais aplicações para que possam trabalhar entre si.

Ao unificar os fluxos de trabalho dos aplicativos e mesclar os dados em tempo real, a integração elimina silos de dados e aumenta a eficiência em toda a organização. Por exemplo, uma empresa pode querer integrar uma ferramenta de mensagens instantâneas, como o Slack with Salesforce, para um acompanhamento mais rápido e eficiente dos leads. Aqui, a integração de aplicações permite que os usuários compartilhem informações sem dificuldades entre os dois.

A integração de aplicações também é uma maneira de as empresas conectarem aplicativos baseados em nuvem e SaaS a sistemas locais e legados para que os funcionários possam usar ferramentas e tecnologia mais novas com os sistemas existentes.

Os benefícios da integração de aplicações incluem os seguintes:

Economia de tempo: integrar os dados de duas ou mais aplicações pode reduzir o trabalho tedioso de transportar dados de um lado para o outro manualmente.

integrar os dados de duas ou mais aplicações pode reduzir o trabalho tedioso de transportar dados de um lado para o outro manualmente. Aumento da funcionalidade: a combinação dos recursos de várias aplicações, como um aplicativo bancário com um aplicativo de contabilidade, torna o trabalho mais eficiente, aumenta a produtividade e agrega valor ao usuário.

a combinação dos recursos de várias aplicações, como um aplicativo bancário com um aplicativo de contabilidade, torna o trabalho mais eficiente, aumenta a produtividade e agrega valor ao usuário. Incentivo à troca de informações: conectar aplicações em toda a organização elimina silos que impedem que várias equipes e departamentos compartilhem ideias. A integração de aplicações ajuda a promover uma cultura de colaboração.

Para saber mais sobre a integração de aplicações empresariais (também chamada de integração empresarial), leia “Enterprise Integration: What It Is and Why It’s Important.”