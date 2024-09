O que é rotulagem de dados?

As empresas integram softwares, processos e anotadores de dados para limpar, estruturar e rotular dados. Esses dados de treinamento se tornam a base para os modelos de machine learning. Os rótulos permitem que os analistas isolem variáveis em conjuntos de dados e isso, por sua vez, permite a seleção de preditores de dados ideais para os modelos de ML. Os rótulos identificam os vetores de dados apropriados a serem extraídos para o treinamento dos modelos e, com isso, os modelos aprendem a fazer as melhores previsões.

Além da assistência de máquina, as tarefas de rotulagem de dados requerem a participação do processo “human-in-the-loop (HITL)”. O HITL aplica a capacidade de julgamento de “rotuladores de dados” humanos para criar, treinar, ajustar e testar os modelos de ML. Eles ajudam a orientar o processo de rotulagem de dados, alimentando os modelos com os conjuntos de dados mais aplicáveis a um determinado projeto.

Dados rotulados vs. dados não rotulados



Os computadores usam dados rotulados e não rotulados para treinar modelos de ML, mas qual é a diferença entre eles?

Os dados rotulados são usados no aprendizado supervisionado, enquanto os dados não rotulados são usados no aprendizado não supervisionado.

Diferentemente dos dados não rotulados, os dados rotulados são mais difíceis de adquirir e armazenar (ou seja, são demorados e caros).

Os dados rotulados podem ser usados para determinar insights acionáveis (por exemplo, tarefas de previsão), enquanto os dados não rotulados são mais limitados em sua utilidade. Os métodos de aprendizado não supervisionado podem ajudar a descobrir novos grupos de dados, permitindo novas categorizações ao realizar a rotulagem.

Os computadores também podem usar dados combinados para aprendizado semi-supervisionado, reduzindo a necessidade de dados rotulados manualmente e fornecendo um grande conjunto de dados anotados.