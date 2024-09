Para criar uma abordagem padronizada para HCM em toda a empresa, a FGF decidiu adotar uma plataforma centralizada baseada nas soluções SAP SuccessFactors.O primeiro objetivo da empresa foi integrar seus principais processos de HCM, e a FGF selecionou o SAP SuccessFactors Employee Central, o SAP SuccessFactors Employee Central Payroll e o aplicativo SAP Time and Attendance Management by WorkForce Software para iniciar seu processo de transformação de RH.Ao mesmo tempo, a empresa queria usar as novas soluções para otimizar seus processos de RH, permitindo que ela se beneficiasse das melhores práticas mais recentes do setor para aprimorar a eficiência.

Chander Batra, Diretor de TI da FGF, diz: "Tínhamos crescido demais para nossas ferramentas de HCM anteriores e procurávamos uma plataforma com os recursos de nível corporativo para atender às nossas necessidades a longo prazo.As soluções SAP SuccessFactors atenderam a todos os principais requisitos de uma nova plataforma de HCM.Além de oferecer recursos avançados de autoatendimento para nossos gerentes e membros de equipes, vimos que alguns dos maiores fabricantes de alimentos do mundo criaram seus negócios com base em soluções SAP, o que nos deu a confiança de que elas apoiariam nosso crescimento contínuo."

Após um processo rigoroso de avaliação de fornecedores, a FGF recrutou os consultores da IBM Consulting e da parceira de negócios da IBM, HR Strategies Consulting (link externo ao site ibm.com), para ajudar na implementação, configuração e teste das novas soluções SAP SuccessFactors.

Procher continua: "A IBM Consulting e a HR Strategies Consulting investiram muito tempo conosco durante a fase de solicitação de proposta do projeto e realmente se esforçaram para entender nossa direção estratégica em relação a talentos."

Batra acrescenta: "Além de trazer conhecimento significativo do setor, as equipes de consultoria de estratégias de RH e da IBM tinham relacionamentos sólidos com a SAP e a WorkForce Software.Sempre sentimos que estávamos em boas mãos e que as equipes tinham a combinação certa de conhecimentos de tecnologia para nos ajudar a integrar firmemente as soluções e superar quaisquer desafios que encontrássemos ao longo do caminho."