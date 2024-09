Após um processo de avaliação minucioso, a Hyster-Yale selecionou soluções Workday HCM baseadas na nuvem para viabilizar sua abordagem global unificada ao gerenciamento de capital humano.

"Entre todas as soluções que consideramos em nosso processo de solicitação de propostas, sentimos que a Workday foi claramente líder em várias áreas.", recorda Bartho."Um dos critérios mais importantes era a integração.Ao contrário de outras ofertas que consideramos, todos os módulos do Workday são pré-integrados, o que reduz significativamente o tempo e o esforço manual necessários durante o processo de implementação e configuração."

Ao selecionar uma solução baseada na nuvem, a Hyster-Yale também estava confiante de que poderia cumprir com mais facilidade suas obrigações regulamentares globais em relação à segurança de informações e ao controle de dados.

Bartho confirma: "Queremos nos concentrar em ser o melhor que podemos, para ajudar nossos clientes a movimentar mercadorias ao redor do planeta com segurança — e, embora a segurança e a conformidade sejam cruciais para a Hyster-Yale, elas não são nosso negócio principal.À medida que as tecnologias de nuvem amadureciam, reconhecemos que os principais players como o Workday agora podem proteger os dados de forma muito mais eficaz do que uma empresa individual.Ao escolher as soluções Workday, ganhamos a tranquilidade de que nossos dados confidenciais de funcionários são protegidos 24x7, de acordo com os mais altos padrões de segurança."

Em seguida, a Hyster-Yale visou moldar um conjunto de processos de RH globalmente consistentes, com base nas melhores práticas do setor, mas também suficientemente flexível para ser adaptado às exigências locais de suas unidades de negócios internacionais.Para fornecer suporte e orientação confiáveis durante um período de mudança significativa, a Hyster-Yale recorreu a consultores especialistas da IBM.

Existem algumas empresas de tecnologia que consideramos parceiros estratégicos para a Hyster-Yale, e de todas essas relações, a IBM é uma das mais importantes", diz Bartho."Ao longo dos anos, trabalhamos com sucesso com a IBM em muitos projetos, desde o planejamento de recursos empresariais e gerenciamento de conteúdo até análise de Big Data e business intelligence.Minhas próprias experiências positivas em parceria com a IBM em implementações de tecnologia complexas e multimilionárias fizeram dela a escolha clara para este projeto."

Trabalhando lado a lado com consultores nos EUA e especialistas em recursos offshore na Índia, a IBM ajudou a Hyster-Yale a mapear seus processos de RH existentes, definir os novos padrões globais e convertê-los em fluxos de trabalho digitais nas soluções Workday.

Para apoiar empresas domésticas nos EUA, a empresa implementou o Workday HCM, Workday Onboarding, Workday Benefits, Workday Time Tracking e Workday Payroll.Após essa implementação bem-sucedida, a Hyster-Yale e a IBM concluíram o lançamento global por meio da implementação do Workday Compensation, Workday Performance Management, Workday Talent Management, Workday Succession Planning, Workday Recruiting, Workday Leave of Absence e Workday Learning (já implementados na América do Norte durante a primeira fase do projeto) para as empresas da Hyster-Yale nas regiões da EMEA e JPAC.

"Embora a pandemia da COVID-19 tenha nos atingido durante o projeto, a IBM gerenciou a transição para o trabalho remoto sem problemas", comenta Bartho."Também ficamos impressionados com a eficácia da abordagem do IBM Design for Me.Sei que ter acesso a métodos, ferramentas e modelos comprovados pode causar um grande impacto no sucesso de um projeto de TI, e esse certamente foi o caso para nós.A abordagem da IBM nos forneceu orientação quando precisávamos e acelerou muitas fases do trabalho de implementação que, de outra forma, poderiam ter nos deixado para trás.Na verdade, a IBM nos ajudou a concluir nossa implementação global de soluções Workday antes do prazo e abaixo do orçamento, permitindo-nos antecipar a próxima fase de nossa iniciativa de transformação."