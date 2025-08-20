O que é upskilling?

Embora o conceito de upskilling seja relevante em diferentes setores, ele tem importância particular no setor de TI, onde a mudança é a única constante.

Abordar a lacuna de habilidades é uma questão urgente. do Fórum Econômico Mundial, prevê-se que 85 milhões de empregos serão deslocados pela automação até 2025, e 40% das habilidades fundamentais dos trabalhadores serão modificadas.1 Quando as empresas têm dificuldade em encontrar novos talentos com habilidades específicas, isso muitas vezes resulta em posições vagas, atrasos em projetos e perda de negócios. Em resposta, o upskilling oferece uma solução transformadora ao desenvolver as habilidades dos funcionários existentes para atender às necessidades atuais e futuras.



O upskilling geralmente é benéfico tanto para os empregadores quanto para os funcionários. Para os empregadores, é uma estratégia econômica, promover internamente muitas vezes se mostra mais econômico e eficiente do que buscar contratações externas.1 Candidatos internos também já estão imersos na cultura e nos processos da empresa, o que, por sua vez, lhes permite integrar-se de forma mais fluida a novos papéis e responsabilidades. Em resumo, o upskilling de habilidades permite que as empresas retenham e demonstrem seu compromisso com bons talentos.



Para os funcionários, as iniciativas de upskilling são uma prova de seu valor dentro da organização. Investe no seu crescimento, proporciona caminhos para a progressão na carreira (e salários mais elevados), aumenta a satisfação no trabalho e promove um sentido de comunidade. Pesquisas recentes mostram que há um apetite dos funcionários por esses programas. Uma pesquisa de salários de Data/IA de 2021 da O'Reilly descobriu que 64% dos entrevistados participaram de treinamentos ou obtiveram certificações no último ano, com 31% dedicando mais de 100 horas a programas de treinamento, que variam desde programas de pós-graduação até a leitura de postagens de blog.2

