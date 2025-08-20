O que é upskilling?

Publicado: 4 de dezembro de 2023
Upskilling é o processo de aprimoramento das habilidades dos funcionários por meio de programas de treinamento e desenvolvimento para minimizar lacunas de habilidades e preparar os colaboradores para novos empregos ou funções.
Embora o conceito de upskilling seja relevante em diferentes setores, ele tem importância particular no setor de TI, onde a mudança é a única constante.
Abordar a lacuna de habilidades é uma questão urgente. do Fórum Econômico Mundial, prevê-se que 85 milhões de empregos serão deslocados pela automação até 2025, e 40% das habilidades fundamentais dos trabalhadores serão modificadas.1 Quando as empresas têm dificuldade em encontrar novos talentos com habilidades específicas, isso muitas vezes resulta em posições vagas, atrasos em projetos e perda de negócios. Em resposta, o upskilling oferece uma solução transformadora ao desenvolver as habilidades dos funcionários existentes para atender às necessidades atuais e futuras.
O upskilling geralmente é benéfico tanto para os empregadores quanto para os funcionários. Para os empregadores, é uma estratégia econômica, promover internamente muitas vezes se mostra mais econômico e eficiente do que buscar contratações externas.1 Candidatos internos também já estão imersos na cultura e nos processos da empresa, o que, por sua vez, lhes permite integrar-se de forma mais fluida a novos papéis e responsabilidades. Em resumo, o upskilling de habilidades permite que as empresas retenham e demonstrem seu compromisso com bons talentos.
Para os funcionários, as iniciativas de upskilling são uma prova de seu valor dentro da organização. Investe no seu crescimento, proporciona caminhos para a progressão na carreira (e salários mais elevados), aumenta a satisfação no trabalho e promove um sentido de comunidade. Pesquisas recentes mostram que há um apetite dos funcionários por esses programas. Uma pesquisa de salários de Data/IA de 2021 da O'Reilly descobriu que 64% dos entrevistados participaram de treinamentos ou obtiveram certificações no último ano, com 31% dedicando mais de 100 horas a programas de treinamento, que variam desde programas de pós-graduação até a leitura de postagens de blog.2
No âmbito do upskilling, existem dois conceitos fundamentais: upskilling e reskilling. O upskilling geralmente envolve aprimorar conjuntos de habilidades existentes para tornar os funcionários mais proficientes em seus papéis atuais ou prepará-los para novos. O reskilling exige o aprendizado de habilidades totalmente novas, geralmente para se adaptar às mudanças nas demandas de trabalho. No setor de TI, tanto o upskilling quanto o reskilling são estratégias comuns e valiosas.
Por exemplo, a pandemia acelerou significativamente a adoção de automação e transformação digital em todos os setores3, levando a uma demanda crucial por upskilling e reskilling. Com a transição abrupta para o trabalho remoto, as empresas foram compelidas a fornecer rapidamente aos seus funcionários habilidades essenciais e tecnologias para capacitá-los a realizar efetivamente seus trabalhos de casa. Os profissionais de vendas, por exemplo, precisavam se tornar proficientes com ferramentas como o Zoom para busca de leads e reuniões virtuais.
Organizações podem considerar as seguintes estratégias enquanto ajudam os funcionários a aprimorar habilidades existentes ou aprender novas, para atender às exigências de trabalho em constante evolução e demandas da indústria:
Avaliar as tendências e demandas do setor e identifique as principais habilidades técnicas no setor da organização. Em seguida, comparar essa pesquisa com as habilidades atuais dos funcionários e os objetivos da empresa.
Um entendimento mais sólido de para onde a indústria da organização está caminhando ajudará a identificar que tipo de funcionários (com quais habilidades) serão mais valiosos e garantirá que os esforços de upskilling estejam alinhados com os objetivos organizacionais. É aconselhável considerar tanto os impactos de curto quanto de longo prazo para garantir que os investimentos em upskilling sejam proveitosos e devidamente direcionados.
Reconheça a importância das habilidades interpessoais, como comunicação, resolução de problemas e liderança, e sua sinergia com o conhecimento técnico para profissionais bem-sucedidos. Durante a avaliação abrangente de habilidades, levamos em conta a possível necessidade de treinamento em habilidades sociais que possa complementar os esforços de upskilling técnico.
Integrar objetivos de IA e transformação digital nos programas de aprimoramento de habilidades dos funcionários para ajudar tanto os colaboradores quanto a organização de forma mais ampla a acompanhar o ritmo dos avanços tecnológicos.
Incentivar um aumento gradual das responsabilidades alinhadas às habilidades adquiridas, promovendo o aprendizado contínuo como parte da cultura de trabalho. Permitir que os funcionários aprendam em seu próprio ritmo, quando apropriado.
Garantir que as experiências de aprendizagem sejam inclusivas e acessíveis a todos os aprendizes. Isso ajuda a promover uma ampla cultura de aprendizado dentro das organizações. Os departamentos de recursos humanos podem desempenhar um papel fundamental nos esforços de aprimoramento, auxiliando na criação de programas de desenvolvimento personalizados e garantindo que o processo de aprimoramento seja suave, eficiente e leve em consideração os interesses de todas as partes envolvidas.
Para incentivar o engajamento dos funcionários com iniciativas de upskilling, as organizações podem oferecer incentivos financeiros, benefícios, certificações e oportunidades de credenciamento para fornecer compensação e validação para as habilidades recém-adquiridas. Novas certificações e credenciais ajudam a fortalecer currículos, enquanto incentivos financeiros e benefícios proporcionam valor imediato e reconhecimento aos funcionários que participaram proativamente de programas de upskilling.
O upskilling pode ser realizado por meio de várias estratégias, dependendo das habilidades que estão sendo ensinadas e das capacidades e preferências dos empregados. Isso inclui workshops de treinamento presenciais especializados, cursos online, certificações individuais, programas de orientação e cursos de pós-graduação. Todas essas iniciativas capacitam os indivíduos a se manterem competitivos no mercado de trabalho adquirindo habilidades sob demanda.
Os programas de treinamento são um componente fundamental do upskilling. Essas iniciativas oferecem experiências de aprendizado estruturadas que capacitam os colaboradores a desenvolver novas habilidades e se manterem competitivos em sua área. Programas de treinamento apresentam várias formas, e as organizações precisarão decidir qual é o melhor para sua força de trabalho.
Por exemplo, a organização tem recursos para fornecer treinamento internamente ou programas de treinamento serão terceirizados? O treinamento pode ser oferecido em um ambiente coletivo, ou a habilidade necessita de instrução individualizada? O treinamento é mais eficaz pessoalmente ou os funcionários podem aprender o material on-line? Pensar nesses tipos de perguntas ajudará as organizações a identificar a abordagem mais apropriada.
Os cursos online oferecem flexibilidade e conveniência e podem ser configurados para permitir que os funcionários abordem o material em seu próprio ritmo. Esses cursos também podem ser atualizados e aprimorados com frequência para manter o conteúdo atualizado com as tendências da indústria.
No entanto, uma desvantagem é que certas habilidades podem não ser tão efetivamente ensinadas em um ambiente online. Algumas instruções exigem (ou pelo menos se beneficiam de) instruções práticas ou presenciais. Novamente, as organizações avaliarão essas decisões com base na dependência das habilidades.
A orientação e o acompanhamento dos membros da equipe desempenham um papel crucial no upskilling. Essas técnicas são excelentes para habilidades que não podem ser ensinadas em um ambiente educacional convencional. Eles permitem que um funcionário observe a função em ação e tenha uma ideia real do trabalho.
A mentoria também permite que a organização aproveite um especialista no assunto dentro da empresa e que este indivíduo aprimore habilidades de liderança, além de o aprendiz ter acesso direto a alguém que possa ajudar com dúvidas ao longo do caminho. É uma técnica que geralmente oferece oportunidades de crescimento para todos os envolvidos.
Algumas funções podem exigir graus adicionais e estudos mais formais. Muitas vezes, as organizações investem no desenvolvimento educacional de um funcionário em troca de um compromisso futuro com a organização. Esses programas ajudam a criar funcionários mais talentosos na vanguarda de suas áreas que podem fornecer maior valor à organização.
O upskilling oferece vantagens valiosas como uma força de trabalho mais capacitada e voltada para o futuro, maior satisfação dos colaboradores, eficiência de custos e mais.
Empresas que investem no upskilling de sua força de trabalho demonstram que valorizam o crescimento e desenvolvimento de seus colaboradores. E os funcionários que se sentem valorizados têm maior probabilidade de permanecer por perto. O upskilling aumenta a satisfação geral dos colaboradores, pois abre portas para novas oportunidades de carreira e demonstra aos funcionários que existem múltiplos caminhos profissionais dentro da empresa.
Durante a Grande Demissão (link externo ao site ibm.com), uma pesquisa da Amdocs (link externo ao site ibm.com) com 1.000 trabalhadores americanos descobriu que quase dois terços dos funcionários citaram a falta de oportunidades de treinamento e desenvolvimento como a razão pela qual deixariam seus empregos.4º Noventa por cento dos entrevistados consideram os programas de upskilling uma característica importante em empregadores em potencial; o número sobe para 97 por cento para os empregados da indústria de tecnologia.
A satisfação e a retenção dos funcionários também são ajudadas pelos salários mais altos associados ao upskilling. A pesquisa salarial de 2021 da O’Reilly sobre Dados e IA revelou que profissionais da área que dedicaram mais de 100 horas em treinamento e desenvolvimento de upskilling obtiveram um aumento salarial 55% maior do que aqueles que se dedicaram de 1 a 19 horas.2
O upskilling é, geralmente, uma solução mais econômica do que contratar novos funcionários. Contratar novos funcionários demanda um grande esforço: elaborar anúncios de vagas, divulgar oportunidades, buscar e avaliar candidatos, realizar entrevistas e assim por diante. Utilizar um serviço de recrutamento ou uma agência também representará um custo para a organização, seja por meio de um percentual do salário do empregado ou outra forma de compensação.
Por meio do upskilling, as empresas cultivam uma força de trabalho mais conhecedora e versátil, e podem reduzir as taxas de rotatividade4, já que os funcionários em programas de upskilling se sentem apoiados e engajados em seu desenvolvimento profissional.
O custo de contratação de novos funcionários varia conforme a indústria e o cargo, no entanto, há um consenso de que é mais eficiente em termos de custo realizar upskill do que contratar novos colaboradores. Trakstar Hire (link externo ao site ibm.com) fixa o custo de contratar um novo funcionário US $ 5.000. Isso não leva em conta a integração ou o treinamento. O Relatório Futuro dos Empregos 2023 do Fórum Econômico Mundial concluiu que o custo médio para contratar um novo funcionário era de USD 4.425, em comparação com USD 1.300 para realizar upskilling em um funcionário..1 Esses números costumam ser muito mais altos em TI e em cargos mais avançados.
Os colaboradores que constantemente melhoram seus conjuntos de habilidades se tornam mais competentes em seus papéis atuais e mais flexíveis para os vindouros. O upskilling gera colaboradores mais competentes e talentosos, que podem desempenhar papéis mais complexos na empresa e oferecer uma maior contribuição para o êxito da organização.
Relatórios de organizações como o Fórum Econômico Mundial (link externo ao site ibm.com) destacam a importância do upskilling para manter a competitividade no mercado de trabalho. Eles enfatizam a natureza do trabalho em rápida mudança e a necessidade de os funcionários aprimorarem continuamente suas habilidades.
O upskilling não se trata apenas de manter a competitividade; é também sobre fomentar a adaptabilidade e criar oportunidades de desenvolvimento. Ele permite que os funcionários explorem diferentes caminhos de carreira, aprimorem seus currículos ou perfis do LinkedIn e avancem em direção às metas de carreira. Em TI, o crescimento profissional está intimamente ligado ao upskilling.
Investir no desenvolvimento dos funcionários traz dividendos no futuro. De acordo com um relatório da Guild Education de 2020 sobre o Valor Monetário dos Benefícios Educacionais, as empresas que se associaram aos programas de assistência educacional da Guild alcançaram uma economia líquida de US$ 2,84 para cada dólar investido em benefícios educacionais. O mesmo estudo constatou que esses programas também tornaram os esforços de retenção duas vezes mais bem-sucedidos em comparação com organizações que não possuem tais programas.5
