Exemplo de ferramentas modernizadas: Frito-Lay

A gigante de alimentos Frito-Lay decidiu otimizar sua produtividade em todos os seus sistemas e melhorar o serviço para os varejistas com a Salesforce. Os esforços de transformação digital da Frito-Lay contaram com a ajuda de especialistas focados no usuário da IBM® Consulting e da prática da IBM Salesforce. Juntos, eles trabalharam para expandir a estratégia de e-commerce da Frito-Lay e criar um fluxo de trabalho mais simplificado para os funcionários da linha de frente.

Por meio de uma pesquisa extensiva de usuários conduzida pela IBM Garage e pela equipe de especialistas da IBM® iX, a Frito-Lay e a equipe da IBM chegaram a duas soluções baseadas nas plataformas da Salesforce. Essas duas soluções criaram ferramentas modernizadas tanto para os varejistas quanto para os funcionários. "Snacks to You" é uma solução avançada de e-commerce que ajuda pequenas empresas a simplificar o processo de pedidos e entregas. "Sales Hub", impulsionado pelo Salesforce Service Cloud, é a segunda solução criada pela equipe e trabalha para simplificar a logística no back-end. Essas soluções focaram na otimização para os usuários e exigiram uma reavaliação de como os processos eram feitos no passado.

Exemplo de infraestrutura de tecnologia transformada: Water Corporation

A Water Corporation, uma entidade estatal localizada na Austrália Ocidental, mantém tubulações que fornecem serviços de água, esgoto e drenagem para uma região de aproximadamente 2,6 milhões de km². A organização depende da arquitetura SAP para operar seus recursos críticos e reconheceu que seus servidores locais que suportavam a infraestrutura SAP estavam desatualizados. Em vez de comprar mais hardware, a organização optou por uma estratégia baseada em nuvem.

A Water Corporation escolheu a IBM Consulting para planejar essa extensa migração. Ela escolheu a Amazon Web Services (AWS) para alimentar seus sistemas críticos SAP e a tecnologia IBM watsonx Code Assistant para gerar recomendações de código para funções de automação, apoiando a migração e a manutenção do ambiente SAP.

A IBM Consulting e a Water Corporation estimaram que a nova estratégia de automação economiza à empresa cerca de 1.500 horas de trabalho manual associadas ao suporte de infraestrutura. Ela também reduz as emissões de carbono em cerca de 150 toneladas métricas por ano. A mudança para um novo ambiente SAP foi uma transformação digital que exigiu imensa coordenação entre a Water Corporation e seus parceiros, mas trouxe resultados valiosos que, em última análise, prepararam a empresa para um futuro digital bem-sucedido.

Exemplo de experiência do cliente reimaginada: Camping World

A pandemia de COVID-19 causou um aumento sem precedentes no número de clientes da Camping World, a maior varejista de veículos recreativos, revelando alguns problemas com sua infraestrutura existente. A empresa, que depende de seus centros de contato e atendimento ao cliente, encontrou falhas no gerenciamento de agentes e nos tempos de resposta à medida que o negócio crescia.

A Camping World procurou a IBM® Consulting para resolver suas preocupações. A resposta foi uma solução centrada no ser humano para permitir que suas operações escalassem. A varejista decidiu adotar uma ferramenta de IA cognitiva desenvolvida pela IBM para modernizar as centrais de atendimento da Camping World, proporcionando uma melhor jornada do cliente do início ao fim. A solução é alimentada pelo IBM watsonx Assistant e integrada a uma plataforma de nuvem conversacional chamada LivePerson. Ao expandir as capacidades de atendimento a perguntas e chamadas, a Camping World está mais bem preparada para atender seus clientes, encaminhando as perguntas mais simples para o agente virtual, chamado Arvee, em vez de um agente humano. O Arvee libera os agentes humanos para lidar com perguntas mais complexas, ao mesmo tempo em que fornece todas as respostas de que os clientes precisam.

Exemplo de plataforma de integração inteligente de dados: State Bank of India

O State Bank of India (SBI) viu sua base de clientes aumentar seu patrimônio e percebeu que eles estavam buscando novas oportunidades. O SBI é o maior banco do setor público do país e a base financeira da Índia. Portanto, era importante que a instituição se mantivesse à frente e abraçasse o futuro digital.

Para criar um mercado financeiro móvel, o banco usou a IBM Garage Methodology. Os representantes do banco trabalharam de perto com designers, arquitetos e analistas do IBM Garage para colaborar em todas as disciplinas do projeto e analisar métricas. A visão do banco era oferecer um serviço completo que atendesse a todas as necessidades dos clientes por meio de um aplicativo móvel. Eles o chamaram de "YONO" (You Only Need One). A IBM trabalhou com o SBI para projetar cargas de trabalho e construir um sistema de segurança que apoiasse a solução e melhorasse ainda mais a experiência do cliente.