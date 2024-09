As batatas fritas Lay's Classic são simples, mas deliciosas, com apenas três ingredientes: batatas, óleo e sal.A Frito-Lay queria um conjunto de ferramentas responsivas em dispositivos móveis para engajar seus funcionários e clientes com algo que refletisse essa simplicidade.Optando por liderar com uma abordagem de design focada no ser humano, a equipe do IBM Garage™ realizou cerca de 1.500 horas de pesquisa com usuários e criou aproximadamente 40 personas.Os designers da IBM participaram de passeios imersivos com os funcionários da linha de frente da Frito-Lay (como Sam) e passaram algum tempo entrevistando gerentes e acompanhando os comerciantes.Eles aprenderam como os funcionários estavam realmente usando as ferramentas e documentaram os pontos problemáticos que a nova tecnologia precisaria resolver. A equipe classificou e mapeou cada ponto problemático para garantir que a lista não processada da transformação fosse priorizada com base no valor de negócios e para o usuário.Dando um passo adiante, a equipe de especialistas do IBM Garage e do IBM iX conseguiu calcular o impacto financeiro da solução de cada ponto problemático.O insight do ROI de cada ponto problemático informou a decisão da Frito-Lay sobre como priorizar o desenvolvimento.

A Frito-Lay e a IBM criaram duas soluções em conjunto com a plataforma Salesforce.O Snacks to You é uma solução de e-commerce avançada e o Sales Hub aperfeiçoa as rotas de entrega dos funcionários da linha de frente e entrega aos motoristas e gerentes um aplicativo móvel eficiente para melhorar o desempenho e a visibilidade.