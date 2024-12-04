O que é streaming ao vivo?

Streaming ao vivo é o processo de transmissão de conteúdo de vídeo e áudio pela internet em tempo real ou quase em tempo real.
O streaming ao vivo remodelou a forma como as pessoas entregam e se conectam com o conteúdo. Os espectadores têm acesso global em tempo real a eventos como concertos, transmissões esportivas, lançamentos de produtos, webinars e transmissões de videogames, enquanto empresas e distribuidores de conteúdo podem facilmente entrar ao vivo para oferecer conteúdo mais imersivo (e imediato).
Em comparação com a transmissão tradicional, o streaming ao vivo difere em:
À medida que as tecnologias e recursos de streaming evoluem, a audiência do streaming ao vivo — e sua utilidade para as empresas — provavelmente continuará aumentando. No terceiro trimestre de 2024, quase 30% dos usuários de internet em todo o mundo assistiam a alguma forma de conteúdo de streaming ao vivo semanalmente.1 Além disso, espera-se que o mercado global de streaming ao vivo cresça mais de US$ 20 bilhões entre 2025 e 2029.2
Dessa forma, o streaming ao vivo pode ser uma ferramenta poderosa para empresas que desejam alcançar um público global com produtos de entretenimento, educação e negócios envolventes e inovadores.
A latência — o atraso entre o evento ao vivo e a tela do espectador — sempre foi um desafio para nos streamings ao vivo. No entanto, as redes de entrega de conteúdo (CDNs) com latência ultrabaixa e inferior a um segundo ajudaram as empresas a superar esse problema.
As CDNs são redes de servidores geograficamente dispersas que possibilitam um desempenho mais rápido da web, localizando cópias de conteúdo da web mais próximas dos usuários finais. Esses servidores de edge—também chamados de "caches" ou "servidores de cache"—atuam como gateways entre os usuários e o servidor de origem (primário).
Cada servidor de uma CDN armazena cópias do conteúdo, incluindo arquivos HTML, imagens, áudio e vídeo do servidor de origem. Dessa forma, quando um usuário solicita conteúdo de transmissão ao vivo, pode receber a transmissão do servidor mais próximo de sua localização, em vez de um servidor primário que pode estar a centenas ou milhares de quilômetros de distância.
Digamos que um painel de especialistas em um assunto comece a transmitir a partir de um notebook em Nova York, enquanto uma audiência global, incluindo um espectador em Sydney, participa da transmissão ao vivo em seus smartphones. Em vez de se conectarem a um servidor central, cada espectador acessa o conteúdo por meio do servidor CDN mais próximo de sua localização. Neste exemplo, o espectador de Sydney pode acessar o conteúdo de um servidor CDN em Sydney ou no Sudeste Asiático.
Os servidores CDN aproximam os arquivos dos clientes, reduzindo o tempo necessário para que os dados sejam transmitidos pela rede, reduzindo os tempos de carregamento dos usuários e minimizando os custos e o consumo de largura de banda. Os CDNs também aumentam a escalabilidade para que milhares (ou até dezenas de milhares) de espectadores possam assistir ao streaming simultaneamente sem problemas de buffer.
O streaming ao vivo envolve vários processos importantes para entregar conteúdo de baixalatência aos usuários:
Eventos de streamings ao vivo começam com dados brutos de áudio e vídeo capturados por fontes de conteúdo (câmeras e microfones conectados a smartphones, webcams e outros dispositivos de gravação).
Antes do streaming, os sinais brutos de vídeo e áudio devem ser codificados em formato digital (uma série de 1s e 0s) e compactados para torná-los adequados para transmissão pela internet. A codificação é o processo de conversão dos dados em um formato digital que vários dispositivos possam entender. Os padrões de codificação comuns são MP3, AAC, H.264, H.265, VP9 e AV1e3.
As plataformas de streaming ao vivo podem codificar dados com dispositivos de codificação dedicados (codificadores de hardware), que oferecem a capacidade de streaming necessária para transmissões ao vivo profissionais de alto desempenho. No entanto, podem também usar aplicações como codificadores (chamados codificadores de software), que oferecem uma opção mais flexível e econômica para transmitir produções em menor escala.
A compactação é o processo de redução do tamanho dos dados de vídeo e áudio por meio da eliminação de elementos redundantes. Se, por exemplo, o primeiro quadro de um vídeo mostrar uma pessoa falando contra um fundo roxo, o fundo roxo poderá ser reutilizado nos quadros subsequentes sem a necessidade de ser totalmente renderizado novamente.
O processo é semelhante à catalogação de livros em uma biblioteca. O biblioteca processa e cataloga novos livros à medida que chegam à biblioteca e armazena informações básicas de publicação (título, autor, editora e data de publicação) em um local de fácil acesso dentro da rede da biblioteca.
Se o bibliotecário ganhar uma nova edição de uma série de livros que a biblioteca já possui, ele não precisará catalogar novamente toda a série. Eles podem apenas adicionar informações sobre os novos volumes da série aos registros existentes.
Conteúdo de mídia digital - especialmente o conteúdo de vídeo ao vivo - contém grandes quantidades de dados. Para manter um streaming ao vivo, as ferramentas de streaming dividem os dados em segmentos menores (normalmente, alguns segundos cada) e os transmitem como segmentos de conteúdo.
Depois que o conteúdo é comprimido, codificado e segmentado, está pronto para ser distribuído aos espectadores. Para oferecer um streaming ao vivo de alta qualidade e baixa latência para possivelmente milhões de usuários, os serviços de streaming dependem de CDNs.
Os servidores CDN estão situados na edge da rede e entregam conteúdo em nome do servidor de origem. Portanto, em vez de o servidor de origem lidar com todas as solicitações do usuário, o servidor CDN mais próximo do espectador do streaming ao vivo lida com solicitações de dados e roteamento.
Cada dispositivo de usuário envolvido com a transmissão ao vivo usa um reprodutor de mídia dedicado, um reprodutor baseado em navegador ou um reprodutor de mídia incorporado em uma plataforma de mídia social (como Facebook Live, Instagram Live ou transmissão ao vivo do TikTok) para receber, decodificar e descompactar os dados segmentados da transmissão ao vivo. Esse processo possibilita que o conteúdo da transmissão ao vivo seja reproduzido constantemente.
Muitos serviços de streaming e reprodutores de mídia oferecem funcionalidades de streaming de taxa de bits adaptável capazes de ajustar dinamicamente a qualidade do vídeo com base na velocidade da internet do espectador. As taxas de bits adaptáveis ajudam a minimizar os problemas de buffer.
As origens da transmissão ao vivo remontam aos primórdios da internet. No início da década de 1990, com o aumento da velocidade da internet e o surgimento dos primeiros players de mídia capazes de suportar a transmissão ao vivo, os engenheiros começaram a fazer experiências com transmissões de vídeo ao vivo online. Esses avanços permitiram que as pessoas assistissem e ouvissem conteúdo em tempo real, mas também enfrentaram obstáculos consideráveis (limitações técnicas, largura de banda restrita e baixa qualidade de vídeo eram dificuldades comuns).
Uma das primeiras transmissões ao vivo bem-sucedidas foi um concerto em 1993 apresentando a banda Severe Tire Damage. Não muito tempo depois (em 1995), a RealNetworks, Inc. usou o software RealPlayer para transmitir um jogo de basebol ao vivo, estabelecendo a base para o streaming de esportes ao vivo e as outras inovações de streaming que se seguiriam.
O cenário mudou novamente em 2005 com o lançamento do YouTube. A plataforma de compartilhamento de vídeos realizou seu primeiro evento global de transmissão ao vivo — com a apresentação de personalidades populares do YouTube, como o rapper will.i.am, o cantor Esmée Denters e o comediante Bo Burnham — em 2008.
Avançando para os dias de hoje, o streaming ao vivo está em toda parte, em grande parte graças ao crescimento das redes sociais e das plataformas dedicadas de streaming. Serviços como Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live e até mesmo LinkedIn facilitaram para qualquer pessoa com um smartphone ou computador transmitir ao vivo para audiências no mundo todo.
A transmissão ao vivo agora abrange uma ampla gama de casos de uso, desde torneios de jogos e apresentações musicais ao vivo até sessões educacionais e conferências virtuais, e a introdução das CDNs revolucionou a distribuição de conteúdo de streaming. Atualmente é comum que as plataformas de streaming utilizem vários CDNs simultaneamente, o que destaca ainda mais o quanto eles se tornaram essenciais para oferecer transmissões contínuas e de alta qualidade.
Outras tendências significativas incluem o multistreaming — streaming do mesmo evento em várias plataformas ao mesmo tempo — e o uso de vídeo pré-gravado em transmissões “ao vivo”, o que possibilita aos criadores aperfeiçoar seu conteúdo com antecedência e transmiti-lo como um “evento ao vivo”.
A integração da tecnologia blockchain com plataformas de transmissão ao vivo também introduziu novos recursos. A Blockchain é um livro-razão digital compartilhado e imutável que armazena dados em vários nós de rede, tornando as transmissões ao vivo suportadas por Blockchain resistentes a adulterações e ameaças cibernéticas. Ele também ajuda as empresas a criar CDNs descentralizadas que distribuem conteúdo ao vivo entre computadores, para que as plataformas de streaming possam gerenciar picos e flutuações de demanda com mais facilidade.
As aplicações de transmissão ao vivo podem usar vários protocolos para oferecer conteúdo de áudio e vídeo em tempo real pela internet. Cada protocolo tem aplicações específicas e o protocolo certo para uma determinada transmissão ao vivo depende de fatores como audiência, compatibilidade do dispositivo, condições de rede e casos de uso específicos.
Os protocolos mais amplamente utilizados são:
O RTMP está entre os primeiros protocolos utilizados para transmissão ao vivo. É um protocolo com estado (que armazena dados do usuário entre interações) usado principalmente para transmitir áudio, vídeo e dados pela internet. O RTMP era comumente utilizado com o Adobe Flash Player, mas seu uso diminuiu desde que o Flash ficou obsoleto.
O RTSP é um protocolo de controle de rede que possibilita aos clientes controlar a reprodução de mídia de streaming, habilitando as funções de pausa, retorno e avanço rápido. O RTSP trabalha com o protocolo de transporte em tempo real (RTP) para disponibilizar dados de mídia aos dispositivos do usuário, especialmente aqueles que executam aplicações de vigilância e monitoramento.
O protocolo HLS foi desenvolvido pela Apple para funcionar no HTTP padrão, tornando-o amigável ao firewall e fácil de implementar. O HLS é comumente usado para disponibilizar arquivos de vídeo sob demanda e de vídeo ao vivo para uma ampla variedade de dispositivos (incluindo smartphones, tablets e TVs inteligentes), especialmente aqueles que utilizam os sistemas operacionais iOS e macOS.
O DASH é um padrão internacional desenvolvido pelo Moving Picture Experts Group (MPEG), uma aliança de desenvolvimento de padrões de codificação de mídia. O DASH possibilita o streaming adaptável de uma ampla variedade de codecs e formatos. O DASH usa um arquivo manifesto (um arquivo de texto simples contendo metadados de um grupo de arquivos) para descrever os locais dos segmentos de mídia e seus atributos. Essa funcionalidade facilita o streaming de alta qualidade em ambientes de streaming ao vivo e sob demanda.
O SRT é um protocolo de streaming de código aberto altamente confiável que ajuda as empresas a oferecer transmissões ao vivo suaves em redes imprevisíveis. O SRT criptografa os dados para proteger o conteúdo durante a transmissão e se recupera bem da perda de pacotes de dados. Isso o torna adequado para o streaming ao vivo em ambientes profissionais.
O webRTC é um protocolo seguro e de código aberto que possibilita a comunicação ponto a ponto em tempo real em navegadores da web usando interfaces de programação de aplicativos (APIs) simples. O webRTC pode ajudar os provedores de conteúdo a entregar fluxos seguros de vídeo, áudio e dados sem precisar baixar novos aplicativos e plug-ins.
Para usuários individuais, o streaming ao vivo requer apenas um dispositivo de gravação (como um telefone ou notebook) e a plataforma de transmissão certa para o conteúdo. Mas para as empresas, que geralmente precisam oferecer experiências de streaming de alta qualidade e sem atritos, a transmissão ao vivo pode exigir:
As empresas precisam de software de streaming profissional capaz de lidar com múltiplos inputs e oferecer funcionalidades avançadas de produção, como terços inferiores (sobreposições gráficas posicionadas na parte inferior da tela), gráficos e integração de convidados remotos (que possibilita que participantes remotos participem de uma transmissão ou evento).
O software de streaming normalmente é compatível com uma ampla variedade de fontes de vídeo e áudio, incluindo feeds de interface de dispositivo de rede (NDI) para transmissão de vídeos não compactados e feeds de interface digital serial (SDI) para vídeos compactados.
Para a entrega de conteúdo, as empresas geralmente confiam em plataformas de vídeo corporativas, que oferecem funcionalidades como análise de dados, ferramentas de gerenciamento de conteúdo e a capacidade de integração com outros sistemas corporativos, como sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRMs).
Os CDNs globais ajudam a distribuir streamings para espectadores em todo o mundo com latência mínima.
O streaming ao vivo de nível empresarial exige conexões de internet confiáveis e de alta velocidade. Normalmente, as organizações precisam de uma velocidade de upload mínima de 50 Mbps, especialmente para streaming em 4K ou várias taxas de bits de alta qualidade. Para garantir a máxima confiabilidade, as organizações podem configurar conexões redundantes de internet de diversos provedores ou usar o failover de celular com modems 4G/5G.
A largura de banda (a quantidade de dados que uma rede pode transmitir em um determinado período) também é um componente essencial de transmissões ao vivo de alta qualidade. Maior largura de banda significa transmissão de dados de maior volume. Para oferecer streaming em alta definição, as empresas precisam de uma largura de banda mínima de 5 Mbps, mas streamings em grande escala podem exigir mais de 5 Gbps para otimizar a qualidade da transmissão.
Os streamings geralmente são criptografados de ponta a ponta, normalmente com a criptografia AES-256, para proteger o conteúdo em trânsito. Se necessário, as equipes de TI podem implementar controles de acesso, bem como permissões baseadas em funções, proteções por senha e protocolos de bloqueio geográfico, para limitar quem pode assistir a um streaming.
O software de transmissão ao vivo mudou a forma como o conteúdo de mídia é consumido e compartilhado e sua versatilidade possibilita aplicações em todos os setores de negócios e casos de uso.
Plataformas de jogos de mídia social como Twitch, YouTube Live e Facebook Gaming criaram comunidades vibrantes em torno de criadores de conteúdo e sua audiência. Os jogadores podem transmitir seus jogos, oferecendo comentários, insights e interação direta com os espectadores.
E concertos transmitidos ao vivo, apresentações teatrais e festivais de música podem ajudar os streamers a alcançar audiência global, oferecendo conteúdo de bastidores e experiências interativas aos usuários.
Os aplicativos de streaming ao vivo oferecem aos clientes uma maneira inovadora de interagir com os clientes e aumentar a fidelidade à marca e a confiança do cliente. As empresas podem usar para lançamentos de produtos, demonstrações, anúncios de patrocínio e eventos virtuais para apresentar suas ofertas e interagir com os clientes em tempo real.
Podem também transmitir webinars e sessões de perguntas e respostas ao vivo para ajudar a gerar leads de negócios, disponibilizar suporte ao cliente e estabelecer thought leadership.
O streaming ao vivo possibilita que as organizações de notícias cubram eventos e notícias de última hora em tempo real. Os jornalistas podem transmitir ao vivo do campo para dar ao público o acesso imediato a eventos significativos. Os espectadores também podem usar plataformas de streaming para assistir a transmissões de TV ao vivo.
Esse imediatismo aumenta o impacto das notícias e facilita a interação direta com o espectador, com entrevistas ao vivo e painéis de discussão.
As empresas costumam usar software de videoconferência (Zoom, por exemplo) para transmitir ao vivo eventos de comunicação interna, como reuniões na prefeitura, anúncios, sessões de integração e treinamento.
O uso estratégico de transmissão ao vivo para oferecer comunicações importantes possibilita que todos os funcionários, independentemente da localização, recebam informações simultaneamente e se envolvam diretamente com a liderança da empresa.
Redes de transmissão, ligas esportivas e equipes utilizam a transmissão ao vivo para transmitir jogos e partidas em todo o mundo, para que os fãs possam ter a experiência do evento como se estivessem presentes pessoalmente. As plataformas de streaming também oferecem recursos como vários ângulos de câmera, análises ao vivo e bate-papo interativo para aprimorar a experiência de visualização.
O streaming ao vivo é uma ferramenta inestimável para promover a conexão e interação entre clientes e consumidores. Os serviços de streaming ao vivo oferecem às empresas vários benefícios importantes:
No entanto, o streaming ao vivo pode apresentar alguns desafios.
Se, por exemplo, os usuários tiverem uma experiência de latência significativa em um streaming ao vivo, poderão deixar de interagir com a transmissão. Isso é especialmente verdadeiro em streamings ao vivo de jogos e esportes. Além disso, os streamings ao vivo de alta qualidade têm exigências substanciais de largura de banda e conexão com a internet. Largura de banda de rede insuficiente e conexões fracas podem degradar a experiência de visualização dos usuários.
A evolução do streaming ao vivo remodelou a maneira como as empresas e os clientes interagem com a mídia e provavelmente continuará a abrir novos caminhos para entretenimento global, educação e comunicação comercial.
A realidade virtual (VR), a realidade aumentada (AR) e a realidade mista (MR), que possibilitam que os usuários interajam com ambientes digitais parcialmente ou totalmente simulados, nunca estiveram tão acessíveis. Quando integradas a ferramentas avançadas de streaming ao vivo, essas tecnologias possibilitam que os espectadores assistam a eventos ao vivo em um espaço digital totalmente imersivo, eliminando a linha entre os mundos físico e virtual.
A implantação de redes 5G também têm o potencial de aprimorar a transmissão ao vivo, oferecendo transmissões de maior qualidade e mais confiáveis em telefones móveis e outros dispositivos conectados.
O streaming multiplataforma, também conhecido como multistreaming ou streaming em diversas plataformas, pode ajudar os criadores de conteúdo a transmitir ao vivo para públicos diferentes em várias plataformas. Em vez de configurar streams separados, os transmissores por streaming podem usar software especializado para transmitir em vários canais simultaneamente.
As soluções de transmissão ao vivo também estão começando a incorporar tecnologias de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina para criar experiências de streaming mais suaves, seguras e acessíveis. As funções de IA incluem legendas automáticas e sobreposições interativas, recomendações de conteúdo personalizadas, qualidade de transmissão otimizada e moderação automática de conteúdo.
