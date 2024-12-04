O que é streaming ao vivo?

As origens da transmissão ao vivo remontam aos primórdios da internet. No início da década de 1990, com o aumento da velocidade da internet e o surgimento dos primeiros players de mídia capazes de suportar a transmissão ao vivo, os engenheiros começaram a fazer experiências com transmissões de vídeo ao vivo online. Esses avanços permitiram que as pessoas assistissem e ouvissem conteúdo em tempo real, mas também enfrentaram obstáculos consideráveis (limitações técnicas, largura de banda restrita e baixa qualidade de vídeo eram dificuldades comuns).

Uma das primeiras transmissões ao vivo bem-sucedidas foi um concerto em 1993 apresentando a banda Severe Tire Damage. Não muito tempo depois (em 1995), a RealNetworks, Inc. usou o software RealPlayer para transmitir um jogo de basebol ao vivo, estabelecendo a base para o streaming de esportes ao vivo e as outras inovações de streaming que se seguiriam.

O cenário mudou novamente em 2005 com o lançamento do YouTube. A plataforma de compartilhamento de vídeos realizou seu primeiro evento global de transmissão ao vivo — com a apresentação de personalidades populares do YouTube, como o rapper will.i.am, o cantor Esmée Denters e o comediante Bo Burnham — em 2008.

Avançando para os dias de hoje, o streaming ao vivo está em toda parte, em grande parte graças ao crescimento das redes sociais e das plataformas dedicadas de streaming. Serviços como Facebook Live, YouTube Live, Twitch, Instagram Live e até mesmo LinkedIn facilitaram para qualquer pessoa com um smartphone ou computador transmitir ao vivo para audiências no mundo todo.

A transmissão ao vivo agora abrange uma ampla gama de casos de uso, desde torneios de jogos e apresentações musicais ao vivo até sessões educacionais e conferências virtuais, e a introdução das CDNs revolucionou a distribuição de conteúdo de streaming. Atualmente é comum que as plataformas de streaming utilizem vários CDNs simultaneamente, o que destaca ainda mais o quanto eles se tornaram essenciais para oferecer transmissões contínuas e de alta qualidade.

Outras tendências significativas incluem o multistreaming — streaming do mesmo evento em várias plataformas ao mesmo tempo — e o uso de vídeo pré-gravado em transmissões “ao vivo”, o que possibilita aos criadores aperfeiçoar seu conteúdo com antecedência e transmiti-lo como um “evento ao vivo”.

A integração da tecnologia blockchain com plataformas de transmissão ao vivo também introduziu novos recursos. A Blockchain é um livro-razão digital compartilhado e imutável que armazena dados em vários nós de rede, tornando as transmissões ao vivo suportadas por Blockchain resistentes a adulterações e ameaças cibernéticas. Ele também ajuda as empresas a criar CDNs descentralizadas que distribuem conteúdo ao vivo entre computadores, para que as plataformas de streaming possam gerenciar picos e flutuações de demanda com mais facilidade.