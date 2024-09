A Contextor avaliou diferentes fornecedores no campo do aprendizado de máquina e ficou impressionada com a capacidade da IBM® de fornecer tecnologias cognitivas e de nuvem, e sua posição como um provedor de TI confiável para muitas grandes empresas na França e em todo o mundo.

Pierre Col confirma: "a IBM, juntamente com suas soluções cognitivas Watson, é altamente valorizada pelos grandes nomes dos setores de bancos e energia."Sentimos que construir um relacionamento mais forte com a IBM poderia nos proporcionar oportunidades tanto no âmbito técnico quanto comercial. Por exemplo, existe muito potencial para a IBM agir como integradora de sistemas, usando nosso software RPA para criar soluções de automação personalizadas para seus clientes."

O Contextor iniciou sua jornada cognitiva usando o IBM Watson Machine Learning para desenvolver um modelo de aprendizado de máquina que automatiza e acelera a fase de mineração de processos de negócios de novos projetos. O modelo é treinado usando sequências de ações que já foram identificadas como partes conhecidas dos processos de negócios comuns. Ele pode então ser usado para analisar novas sequências, detectar padrões semelhantes e avaliar se elas fazem parte do mesmo processo. Isso proporciona aos consultores da Contextor insights instantâneos sobre as práticas de trabalho de uma empresa, sem gastar horas analisando milhares de linhas de logs.

Como próximo passo, a Contextor também está avaliando como o IBM Watson Natural Language Classifier pode ser incorporado a suas soluções de RPA para os clientes, por exemplo, para ajudar a analisar e-mails recebidos dos clientes, entender seu conteúdo e contexto e encaminhá-los para o agente de atendimento ao cliente mais apropriado para processamento adicional.

A Contextor também vê oportunidades para o IBM WatsonX Assistant aumentar os recursos dos funcionários humanos, atuando como um bot de chat com inteligência artificial que pode responder a perguntas e recuperar informações quase instantaneamente. Esses bots de bate-papo podem ser usados como um primeiro ponto de contato para atendimento ao cliente, ajudando a triar consultas de clientes e acionando automaticamente fluxos de trabalho de RPA, se apropriado. Eles também podem ser usados internamente como um assistente pessoal virtual para funcionários, fornecendo alertas inteligentes, respondendo a perguntas e realizando tarefas de RPA quando solicitado.

A capacidade de integrar a tecnologia RPA da Contextor com os serviços IBM Watson por meio de APIs fáceis de usar baseadas em nuvem também é uma vantagem fundamental: isso significa que os desenvolvedores da Contextor podem adicionar rapidamente recursos cognitivos a um projeto RPA sempre que necessário, sem ter que redesenhar toda a solução.

Pierre Col observa: "Agora estamos desenvolvendo soluções de RPA cognitivas aprimoradas que podem ser executadas no local ou na IBM Cloud®, e estamos instruindo nossos clientes sobre as vantagens da abordagem baseada na nuvem. Por exemplo, as tecnologias de nuvem podem acelerar a entrada rápida no mercado evitando as preocupações iniciais de investimento, instalação e configuração que você obtém com uma solução on-premise. A economia na manutenção de hardware e software em longo prazo também pode ser significativa.""