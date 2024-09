ÇimSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.S

Depois de ingerir dados, criar modelos, projetar interfaces de usuário e testar soluções, a ÇimSA entrou em operação com a nova plataforma CPLEX Optimization Studio no início de 2020, logo que a pandemia de COVID-19 começou a interromper as operações de negócios em todo o mundo.

"No passado, tínhamos reuniões de planejamento de otimização com gerenciamento de nível superior mensalmente", diz Çakmak. "Mas devido ao ambiente de planejamento em rápida mudança causado pela pandemia, agora temos essas reuniões uma vez por semana, e esse conjunto de ferramentas tornou-se muito mais importante para apoiar a tomada de decisões".

Em um exemplo de caso de uso, o conjunto de ferramentas forneceu à gerência informações e perspectivas críticas sobre quais linhas de produção fechar durante a pandemia e quais linhas de produção manter abertas. “O sistema foi projetado para ajudar a gerência a tomar decisões informadas e para ajudá-la a superar as dificuldades desse período”, afirma Suyunu. “Na verdade, a plataforma tornou-se tão útil que as reuniões do conselho começaram a ser realizadas por meio dessa ferramenta”.

“Agora podemos prever os resultados prováveis de nossas decisões”, declara Çakmak. "O sistema CPLEX é muito eficaz na apresentação do resultado de uma forma muito compreensível para a nossa gerência de nível superior."

Mesmo que a ÇimSA continue expandindo o uso da plataforma CPLEX para além dos casos de uso iniciais de design de rede global e otimização de mistura de combustível, a empresa obteve benefícios comerciais significativos, incluindo:

Estima-se um aumento de 3% na rotatividade do capital de giro

Uma redução estimada de 10% nos custos de estoque

Redução estimada de 3% nos custos de produção, armazenamento e distribuição

A velocidade com que o CPLEX Optimization Studio soluciona problemas e entrega relatórios de cenários também está tornando as informações mais úteis. Em vez de esperar pelo processamento noturno do relatório de cenário, o novo sistema entrega resultados 12 vezes mais rápidos, normalmente produzindo resultados de 10 a 15 minutos após o pressionar do botão "executar".

“O CPLEX tornou-se uma ferramenta indispensável para a ÇimSA”, diz Suyunu. “É uma solução feita sob medida e tem a flexibilidade de ser adicionada e desenvolvida conforme o necessário.” No próximo ano, a empresa pretende expandir o escopo do conjunto de ferramentas para outras áreas vitais do negócio, incluindo planejamento de estoque.

"Trata-se de uma ferramenta muito ágil com a vantagem de apresentar respostas para qualquer cenário", afirma Çakmak. "Isso nos prepara para o futuro, ajudando-nos a tomar decisões melhores."