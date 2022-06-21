Cumpra sua estratégia de dados com uma malha de dados

Quando retornei à IBM em 2016, os dados de nível corporativo e seu uso estavam passando por um momento crucial. Devido aos avanços na computação em nuvem e na IA, ficou claro que os dados poderiam desempenhar um papel muito maior além de serem uma saída necessária. Os dados estavam emergindo como um ativo que poderia beneficiar todos os aspectos de uma organização.

Como recém-nomeado Diretor de Dados (CDO), fui encarregado de criar uma estratégia de dados de negócios baseada em tornar a IBM uma empresa de nuvem híbrida e orientada por IA. Meu objetivo era implementar uma estratégia e arquitetura de dados que desse aos usuários o acesso apropriado aos dados. Os principais aspectos eram que os dados precisavam ser confiáveis e seguros, e tinham que fornecer insights que gerassem valor comercial por meio de análise de dados sem sacrificar a privacidade.

Uma parte importante de nossa evolução também incluiu a preparação para o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE, que entrou em vigor em maio de 2018. Nossa jornada para incorporar segurança, governança e conformidade em nossa estratégia de dados ainda serve como uma solução digital para nossos clientes e clientes alcançar a preparação para o RGPD.

Em meio à complexidade cada vez maior do nosso ambiente, reconhecemos a necessidade de uma arquitetura de malha de dados para concretizar nossa estratégia. O benefício crítico de uma malha de dados é fornecer um grafo de conhecimento ampliado que detalha onde os dados estão, onde eles estão localizados, sobre o que se trata e quem tem acesso a eles. Uma vez estabelecido esse grafo de conhecimento ampliado, que é o componente principal de uma malha de dados, estávamos em uma posição sólida para automatizar de forma inteligente toda a empresa, integrando a IA em todos os nossos principais processos, desde a cadeia de suprimentos até a aquisição e do orçamento ao recebimento. Isso resultou em reduções significativas no tempo de ciclo. Além disso, logo percebemos que nossa própria transformação de negócios serviu como um blueprint para nossos clientes. Mas o que mais uma malha de dados pode fazer?