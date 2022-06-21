Cumpra sua estratégia de dados com uma malha de dados

Hoje, as organizações estão passando por um crescimento implacável de dados, impulsionado pela aceleração digital dos últimos dois anos. Embora esse período represente uma grande oportunidade para o gerenciamento de dados, ele também criou uma complexidade fenomenal, à medida que as empresas adotam ambientes híbridos e multinuvem.
Quando se trata de selecionar uma arquitetura que complemente e aprimore sua estratégia de dados, a malha de dados se tornou um assunto cada vez mais importante entre os líderes de dados. Esta abordagem de arquitetura libera valor de negócios ao simplificar o acesso a dados e facilitar o consumo democratizado de dados em escala.
Na recente Chief Data and Technology Officer Summit da IBM sobre malha de dados e estratégia, tive uma conversa empolgante com líderes de dados de algumas das organizações mais prestigiadas do mundo sobre como uma arquitetura de malha de dados pode ajudar a levar os dados certos às pessoas certas no momento certo, impulsionando uma melhor tomada de decisão em toda a organização.
Uma malha de dados orquestra várias fontes de dados em um cenário híbrido e multinuvem para fornecer dados prontos para negócios para compatibilidade com a análise de dados, IA e outras aplicações. Esse conceito de gerenciamento de dados rompe os silos, permitindo novas oportunidades para moldar a gestão de dados e a privacidade, a integração de dados multinuvem, visões holísticas de 360 graus dos clientes e IA confiável, entre outros casos de uso comuns dos setores.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Quando retornei à IBM em 2016, os dados de nível corporativo e seu uso estavam passando por um momento crucial. Devido aos avanços na computação em nuvem e na IA, ficou claro que os dados poderiam desempenhar um papel muito maior além de serem uma saída necessária. Os dados estavam emergindo como um ativo que poderia beneficiar todos os aspectos de uma organização.
Como recém-nomeado Diretor de Dados (CDO), fui encarregado de criar uma estratégia de dados de negócios baseada em tornar a IBM uma empresa de nuvem híbrida e orientada por IA. Meu objetivo era implementar uma estratégia e arquitetura de dados que desse aos usuários o acesso apropriado aos dados. Os principais aspectos eram que os dados precisavam ser confiáveis e seguros, e tinham que fornecer insights que gerassem valor comercial por meio de análise de dados sem sacrificar a privacidade.
Uma parte importante de nossa evolução também incluiu a preparação para o Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE, que entrou em vigor em maio de 2018. Nossa jornada para incorporar segurança, governança e conformidade em nossa estratégia de dados ainda serve como uma solução digital para nossos clientes e clientes alcançar a preparação para o RGPD.
Em meio à complexidade cada vez maior do nosso ambiente, reconhecemos a necessidade de uma arquitetura de malha de dados para concretizar nossa estratégia. O benefício crítico de uma malha de dados é fornecer um grafo de conhecimento ampliado que detalha onde os dados estão, onde eles estão localizados, sobre o que se trata e quem tem acesso a eles. Uma vez estabelecido esse grafo de conhecimento ampliado, que é o componente principal de uma malha de dados, estávamos em uma posição sólida para automatizar de forma inteligente toda a empresa, integrando a IA em todos os nossos principais processos, desde a cadeia de suprimentos até a aquisição e do orçamento ao recebimento. Isso resultou em reduções significativas no tempo de ciclo. Além disso, logo percebemos que nossa própria transformação de negócios serviu como um blueprint para nossos clientes. Mas o que mais uma malha de dados pode fazer?
Uma malha de dados não atua apenas como um painel central que cria visibilidade; também fornece uma base flexível para componentes como data mesh. Uma data mesh divide grandes arquiteturas de dados corporativos em subsistemas que podem ser gerenciados por várias equipes.
Ao estabelecer uma base de malha de dados, as organizações não precisam mais migrar todos os seus dados para um único local ou armazenamento de dados, nem adotar uma abordagem completamente descentralizada. Em vez disso, uma arquitetura de malha de dados permite um equilíbrio entre o que precisa ser descentralizado lógica ou fisicamente e o que precisa ser centralizado.
Um malha de dados prepara o terreno para a data mesh de diversas maneiras, como fornecendo aos proprietários de dados autoatendimento e recursos, incluindo catalogação de ativos de dados, transformação de ativos em produtos e seguimento de políticas de governança federada.
Os líderes de dados de hoje estão focados principalmente em um dos três motivações estratégicos: mitigar riscos, aumentar a receita e melhorar o lucro. O que eu acho empolgante em construir uma estratégia em torno de uma arquitetura de malha de dados é que ela permite que os líderes de dados atuem como agentes de mudança, lidando com essas necessidades de negócios simultaneamente.
Na cúpula da IBM, os líderes de dados concordaram que estamos entrando em uma nova fase, com muito mais descentralização no mundo do gerenciamento de dados. Esperamos que conceitos como malha de dados e data mesh desempenhem um papel crítico na estratégia, pois podem capacitar as equipes a acessar os recursos e as ferramentas de que precisam sob demanda para dar suporte a todo o ciclo de vida do produto de dados.
Mas há mais discussão a ser realizada. No recém-lançado guia para líderes de dados, The Data Differentiator, você encontrará nossa abordagem de seis etapas para projetar e implementar uma estratégia de dados. Essas informações são continuamente testadas e otimizadas pelos especialistas da IBM durante as interações com os clientes, e queríamos compartilhá-las com a comunidade para ajudar a facilitar as conversas sobre o que é necessário para ter sucesso com os dados. Você também encontrará uma discussão sobre a função desempenhada pela sua arquitetura de gerenciamento de dados.
Para ouvir mais de líderes de dados sobre malha de dados e como cumprir sua estratégia de dados, assista à repetição do CDO/CTO Summit.
Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.
O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.
Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.