No início de 2010, a SAP entrou no mercado da nuvem e passou a oferecer produtos de software como serviço (SaaS) para oferecer suporte melhor aos clientes. Em 2021, a empresa unificou um conjunto de funções anteriores2 e apresentou sua plataforma de tecnologia de negócios baseada em nuvem(SAP BTP), uma ferramenta para clientes que desejam automatizar sistemas complexos ou criar soluções do zero. Com o BTP, as empresas podem desenvolver aplicativos personalizados de acordo com seus objetivos específicos, estender as integrações de produtos SAP existentes e incorporar análises avançadas e IA em seus processos.