Usar a IA para criar mensagens melhores leva a melhores resultados com os candidatos. As organizações podem usar dados históricos para entender melhor o que foi atraente no passado e o que os recrutadores devem usar para chamar a atenção dos candidatos. As interações impulsionadas por IA podem oferecer recomendações personalizadas de emprego e responder a perguntas específicas. A análise preditiva de dados também pode ajudar as organizações a prepararem melhor sua estratégia de recrutamento para o futuro, para que saibam como as preferências dos funcionários em potencial estão mudando.