O que é automação de recrutamento?

Uma pergunta importante que muitas organizações têm é quando fazer a transição para fluxos de trabalho automatizados. Isso geralmente requer a compra de novos ecossistemas de software e o treinamento de funcionários para que possam utilizá-los de forma eficaz. Se e quando adotar ferramentas de automação de recrutamento é uma decisão que requer uma análise cuidadosa.

O primeiro motivo óbvio para adotar sistemas automatizados é quando há um alto volume de necessidades de contratação que sua equipe de RH não consegue atender suficientemente usando processos manuais. Quando as vagas de emprego não são preenchidas rapidamente por candidatos de qualidade, isso representa um custo de oportunidade significativo. Um motivo relacionado pode ser o esgotamento mental dos funcionários existentes. Se a função de RH não consegue manter boas pessoas, isso é um sinal de que elas estão sobrecarregadas, ou gastando muito tempo em tarefas tediosas de recrutamento, em vez de tarefas de nível superior que fazem melhor uso da inteligência humana.

Outra métrica a ser observada é o desgaste dos candidatos. Se candidatos qualificados estão desistindo do processo de contratação, isso pode ser um sinal de que a experiência do candidato é pior do que poderia ser. As tecnologias de automação de recrutamento podem acelerar e simplificar o processo de contratação. Elas também permitem que as organizações ofereçam pontos de contato mais frequentes e outros serviços com "toque humano". Como resultado, essas organizações são menos propensas a ver candidatos serem levados por organizações concorrentes com departamentos de RH capazes de acelerar o tempo de contratação. Da mesma forma, se o envolvimento do candidato for baixo (o benchmarking interno das ações do candidato pode ser útil aqui), isso pode sinalizar que a automação agregaria valor à gestão do relacionamento com o candidato.

As organizações também podem fazer uma pesquisa com os chefes de departamento para tentar ter uma melhor noção de se as necessidades de pessoal estão sendo atendidas no nível básico. Se os gerentes acharem que a empresa não consegue encontrar os melhores talentos, talvez sejam necessários melhores processos de contratação. Esses processos podem ser facilitados pela automação e ajudar as organizações a encontrar e garantir os melhores candidatos para o trabalho.