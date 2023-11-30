O sucesso de qualquer organização depende de sua capacidade de atrair, reter e desenvolver os melhores talentos. Aquisição de talentos refere-se à estratégia e processo contínuos que uma organização e seu departamento de RH utilizam para localizar, atrair, avaliar, contratar e reter os novos funcionários altamente qualificados de que precisam para crescer.

Uma estratégia de aquisição de talentos bem elaborada tornou-se um componente crítico para as organizações que buscam garantir uma vantagem competitiva. Além de simplesmente preencher vagas abertas, uma estratégia abrangente de aquisição de talentos engloba uma abordagem holística para o gerenciamento de talentos, desde a identificação das necessidades organizacionais até o cultivo de relacionamentos com candidatos em potencial.

Ao reconhecer a importância de uma abordagem estratégica e proativa de aquisição de talentos, as empresas podem se posicionar como empregadores de escolha. Essa abordagem pode promover uma cultura que não apenas atrai os candidatos certos, mas também cultiva o sucesso e a sustentabilidade a longo prazo.