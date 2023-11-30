Como criar uma estratégia de aquisição de talentos de sucesso

Candidato dando entrevista com gerente de RH

O sucesso de qualquer organização depende de sua capacidade de atrair, reter e desenvolver os melhores talentos. Aquisição de talentos refere-se à estratégia e processo contínuos que uma organização e seu departamento de RH utilizam para localizar, atrair, avaliar, contratar e reter os novos funcionários altamente qualificados de que precisam para crescer.

Uma estratégia de aquisição de talentos bem elaborada tornou-se um componente crítico para as organizações que buscam garantir uma vantagem competitiva. Além de simplesmente preencher vagas abertas, uma estratégia abrangente de aquisição de talentos engloba uma abordagem holística para o gerenciamento de talentos, desde a identificação das necessidades organizacionais até o cultivo de relacionamentos com candidatos em potencial.

Ao reconhecer a importância de uma abordagem estratégica e proativa de aquisição de talentos, as empresas podem se posicionar como empregadores de escolha. Essa abordagem pode promover uma cultura que não apenas atrai os candidatos certos, mas também cultiva o sucesso e a sustentabilidade a longo prazo.

O que é uma estratégia de aquisição de talentos?

Uma estratégia de aquisição de talentos é um plano abrangente que uma organização desenvolve para otimizar sua aquisição de talentos — a identificação, atração e retenção do talento certo. Ele inclui uma série de processos e iniciativas interconectados projetados para alinhar as necessidades de talentos da organização com seus objetivos de negócios. A estratégia descreve os métodos e processos de recrutamento, triagem e seleção de candidatos, ao mesmo tempo em que se concentra na retenção de funcionários e no desenvolvimento de longo prazo.

A estratégia de aquisição de talentos envolve o uso de vários métodos, tecnologias e práticas de recrutamento. Permite que os profissionais de RH e a organização construam uma marca empregadora forte, criem uma experiência positiva para os candidatos e promovam uma força de trabalho eficaz, diversificada e inclusiva. Uma estratégia eficaz de aquisição de talentos se adapta continuamente às mudanças nas tendências do setor e nas preferências dos candidatos. Garante que os esforços de aquisição de talentos da organização permaneçam competitivos e resilientes.

Etapas para criar uma estratégia de aquisição de talentos bem-sucedida

Uma estratégia eficaz de aquisição de talentos inclui elementos projetados para atrair, avaliar, identificar e reter de forma eficaz os melhores talentos para as necessidades de contratação atuais e futuras da organização. A criação de uma estratégia de sucesso deve incluir estas etapas:

Desenvolva uma marca de empregador forte

Uma marca de empregador atraente pode diferenciar uma organização, tornando-a um destino atraente para profissionais qualificados. Muitas medidas podem ser tomadas para construir e aprimorar uma marca de empregador, incluindo:

  • Defina a proposta de valor do empregador (EVP): articule claramente o que diferencia a empresa como empregadora – o que ela representa e o tipo de ambiente de trabalho que oferece. Destaque os benefícios, oportunidades e cultura exclusivos.
  • Crie uma página de carreiras atraente: crie uma página de carreiras organizada e informativa no site da empresa. Descreva o processo de candidatura. Use conteúdo, imagens e vídeos envolventes para showcase o ambiente de trabalho.
  • Colete e compartilhe histórias de sucesso dos funcionários: permita que os funcionários descrevam suas experiências trabalhando na empresa, incluindo crescimento na carreira, equilíbrio entre vida profissional e pessoal e cultura da empresa.
  • Use as redes sociais: promova a marca do empregador nas redes sociais, compartilhando notícias da empresa, histórias dos funcionários e insights do setor. Envolva-se com candidatos em potencial e incentive um senso de comunidade.
  • Ofereça remuneração e benefícios competitivos: atenda ou ultrapasse os padrões do setor em relação a pacotes de pagamento e benefícios e comunique claramente essas ofertas aos candidatos em potencial.
  • Promova o engajamento e o crescimento dos funcionários: crie um ambiente de trabalho de apoio que incentive o envolvimento dos funcionários, o desenvolvimento profissional e o avanço na carreira.
  • Inicie a defesa dos funcionários: incentive os funcionários a se tornarem defensores da marca. Forneça ferramentas para que compartilhem experiências positivas nas contas pessoais nas redes sociais e nas redes profissionais.
  • Promover a diversidade e a inclusão: amplie o grupo dos principais candidatos destacando iniciativas que demonstram o compromisso da organização em criar um ambiente de trabalho diverso e inclusivo.
  • Forneça uma experiência positiva ao candidato: otimize o processo de recrutamento para garantir uma experiência tranquila e positiva para todos os candidatos. Comunique-se com transparência.
  • Destaque o equilíbrio entre vida pessoal e profissional: apresente quaisquer acordos de trabalho flexíveis, programas de bem-estar ou outras iniciativas que priorizem a saúde e a felicidade dos funcionários.
  • Participe de eventos do setor: participe de conferências, webinars, palestras, competições premiadas e outros eventos para estabelecer uma presença e interagir com possíveis candidatos.
  • Monitore avaliações online: responda às avaliações, sejam positivas ou negativas, para demonstrar um compromisso com a melhoria e lidar com problemas.
  • Meça o impacto: use análise de dados e métricas para avaliar a eficácia dos esforços de marca. Monitore o tráfego do site, as taxas de solicitações e as referências de funcionários para avaliar seu sucesso.
  • Busque feedback e melhore continuamente: uma experiência positiva do candidato pode contribuir para uma marca de empregador favorável. Colete feedback de candidatos que passam pelo processo de contratação.

Avalie as necessidades atuais e futuras

Realize uma avaliação completa dos talentos atuais e futuros de que a organização precisa para alcançar seus objetivos de negócios.

  • Realize uma análise organizacional: identifique as principais áreas em que novos talentos são necessários para apoiar as metas de negócios atuais e projetadas e os planos de crescimento da empresa.
  • Determine as necessidades de talentos de curto e longo prazos: faça a distinção entre necessidades imediatas de contratação e requisitos futuros. Priorize as funções que exigem atenção imediata.
  • Desenvolva perfis de candidatos: crie personas para candidatos ideais e escreva descrições detalhadas de cargos para cada função com base nas habilidades e qualificações necessárias para o sucesso.
  • Avalie os talentos internos: incentive a retenção de funcionários, identificando candidatos internos adequados para vagas em aberto e avalie os funcionários existentes para determinar se eles podem ser qualificados ou realocados para cumprir funções futuras.

Utilize o sourcing direcionado.

Uma variedade diversificada de canais de sourcing pode se conectar de forma eficaz a um grupo mais amplo de candidatos em potencial. Os principais canais de sourcing incluem:

  • Site da empresa: mantenha uma página de carreiras atualizada no site da empresa que forneça informações abrangentes sobre a Organização, as vagas de emprego e o processo de aplicação.
  • Painéis de empregos: poste vagas em painéis de empregos populares e sites de carreira, como Indeed, LinkedIn, Glassdoor e Monster, para alcançar candidatos de emprego ativos.
  • Agências de recrutamento: colabore com agências de recrutamento respeitáveis e empresas de recrutamento que se especializam no mesmo setor para ter acesso ao conjunto de talentos e experiência na busca de talentos.
  • Plataformas de mídia social: use LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok para promover vagas de emprego, compartilhar a cultura da empresa e interagir com candidatos em potencial.
  • Referências de funcionários: incentive os funcionários atuais a indicarem candidatos em potencial de suas redes profissionais. Implemente um programa de indicação de funcionários para incentivar os funcionários a recomendarem candidatos qualificados.
  • Eventos de networking: participe de eventos de networking e feiras de emprego específicos do setor para estabelecer conexões com possíveis candidatos e construir relacionamentos dentro do setor.
  • Associações profissionais: envolva-se com associações e grupos profissionais relevantes para alcançar candidatos que estejam ativamente envolvidos no mesmo campo.
  • Redes de ex-funcionários: reconecte-se a ex-funcionários que podem estar interessados em retornar ou indicar outros candidatos qualificados.
  • Fóruns e comunidades online: participe de comunidades online e grupos específicos de setores onde profissionais discutem tópicos relevantes e aumentam a consciência sobre oportunidades de emprego.
  • Mercados de talentos: explore o mercado de talentos online e plataformas freelancers para se conectar com freelancers e contratados independentes para vagas de curto prazo ou funções em projetos especiais.
  • Contato direto: entre em contato com potenciais candidatos por meio de e-mails, mensagens em plataformas de rede profissional ou chamadas telefônicas para apresentar a empresa e discutir oportunidades relevantes. 

Crie um processo de triagem eficaz

A implementação de um processo de triagem estruturado e abrangente pode ajudar a avaliar os conjuntos de habilidades, as qualificações e a adequação cultural dos candidatos. Para desenvolver um processo de triagem eficaz:

  • Avaliações de currículos e cartas de apresentação: avalie suas qualificações, experiência relevante e alinhamento com os requisitos do trabalho. Procure conquistas, habilidades e progressão na carreira importantes que correspondam à posição.
  • Realize triagens por telefone: avalie as habilidades de comunicação dos candidatos, o comportamento profissional e a adequação geral ao cargo.
  • Administre avaliações de habilidades: administre testes ou tarefas para avaliar as habilidades técnicas, as habilidades de resolução de problemas e as competências relacionadas ao trabalho dos candidatos.
  • Conduza entrevistas múltiplas ou em painel: reúna diversas perspectivas sobre a adequação de cada candidato para a função organizando entrevistas separadas ou em painel com os principais stakeholders.
  • Inclua entrevistas comportamentais: use entrevistas comportamentais para entender o comportamento passado dos candidatos e avaliar como eles podem responder a situações específicas no ambiente de trabalho.
  • Avalie a adequação cultural: durante o processo de entrevista, avalie o alinhamento dos candidatos com a cultura e os valores da empresa. Faça perguntas que avaliam seu estilo de trabalho e ambiente de trabalho preferido.
  • Verifique referências: acesse as referências fornecidas para verificar a exatidão do histórico de trabalho, habilidades e conquistas dos candidatos.
  • Realize verificações de antecedentes: inclua verificação de emprego, verificação de educação e verificações de registros criminais. Essa validação das qualificações dos candidatos garante que eles atendam aos requisitos necessários.
  • Avalie as habilidades interpessoais: avalie as habilidades interpessoais dos candidatos, como comunicação, trabalho em equipe, adaptabilidade e potencial de liderança, durante o processo de entrevista.

Melhorar a experiência do candidato

Veja a seguir algumas maneiras eficazes de melhorar a experiência dos candidatos:

  • Ofereça uma comunicação clara: garanta que os candidatos sejam informados sobre as próximas etapas e o cronograma esperado durante todo o processo de contratação.
  • Otimize o processo de candidatura: minimize o número de etapas necessárias e otimize a application platform para facilidade para o usuário.
  • Crie descrições de cargos transparentes: inclua as responsabilidades, qualificações e expectativas da função e forneça insights sobre a cultura e os valores da empresa.
  • Conduza entrevistas envolventes e respeitáveis: garanta que as entrevistas sejam bem organizadas, respeitosas e envolventes, com entrevistadores bem preparados e fazendo perguntas relevantes.
  • Personalize o engajamento dos candidatos: adapte as interações com os candidatos para criar uma experiência personalizada e significativa.
  • Ofereça feedback construtivo: forneça insights específicos sobre seus pontos fortes e áreas de desenvolvimento para ajudá-los a entender como podem melhorar e crescer profissionalmente.
  • Garanta uma marca do empregador consistente: garanta que a experiência do candidato esteja alinhada com a marca do empregador. Mantenha a consistência na mensagem, no estilo de comunicação e no engajamento geral dos candidatos.
  • Forneça suporte responsivo e acessível: facilite para os candidatos entrar em contato com a equipe de contratação ou profissionais de recrutamento para obter orientação e suporte.
  • Acompanhamento: agradeça e forneça um encerramento sobre o status da candidatura, independentemente de serem selecionados ou não. Incentive-os a permanecer conectados com a empresa para oportunidades futuras.
  • Colete feedback: implemente pesquisas de satisfação para coletar feedback sobre o processo geral de contratação. Use esse feedback para identificar áreas de melhoria na experiência do candidato.

Use dados e análise de dados

Ao usar insights baseados em dados, as organizações podem tomar decisões informadas, otimizar os processos de recrutamento e melhorar a qualidade geral das contratações. Aqui estão várias maneiras de usar os dados e a análise de dados em uma estratégia de aquisição de talentos:

  • Preveja a demanda de talentos: analise dados históricos e tendências do mercado de trabalho para prever as demandas futuras de talentos. Isso ajuda a antecipar as necessidades de contratação e a obter e atrair proativamente os melhores candidatos com antecedência.
  • Análise de desempenho do canal de sourcing: rastreie e estude o desempenho de diferentes canais de sourcing, como quadros de empregos, redes sociais e agências de recrutamento.
  • Avaliação da jornada do candidato: identifique possíveis gargalos ou áreas de melhoria em cada estágio do processo de recrutamento. Isso ajuda a criar uma experiência mais fluida e eficiente.
  • Métricas de aplicação e contratação: use métricas como taxas de conclusão das aplicações, tempo de contratação, custo por contratação e qualidade da contratação para medir a eficácia da estratégia de recrutamento.
  • Avaliação e seleção de candidatos: implemente ferramentas e técnicas de avaliação baseadas em dados para avaliar objetivamente os candidatos com base em habilidades, competências e adequação cultural.
  • Análise da percepção da marca do empregador: monitore e analise avaliações online, menções nas redes sociais e feedback dos candidatos para avaliar a percepção da marca do empregador.
  • Diversidade e inclusão: analise dados sobre a demografia de candidatos, resultados de contratação e retenção de funcionários para identificar oportunidades para promover um ambiente mais inclusivo.
  • Análise do retorno sobre o investimento (ROI): avalie o ROI de diferentes iniciativas e estratégias de recrutamento para avaliar sua eficácia em atrair e reter os melhores talentos. Analise o custo e o benefício associado a cada um.
  • Análise preditiva de dados para gerenciamento de talentos: use análise preditiva de dados para identificar potenciais candidatos com alto desempenho, prever taxas de retenção de funcionários e desenvolver estratégias de gerenciamento de talentos.

Empregue tecnologias úteis

A tecnologia pode desempenhar um papel fundamental no aprimoramento de vários aspectos de uma estratégia de aquisição de talentos. Com ele, as organizações podem otimizar os processos de recrutamento, melhorar a experiência dos candidatos e tomar decisões de contratação baseadas em dados. Aqui estão várias maneiras pelas quais a tecnologia pode ser usada como parte de uma estratégia abrangente de aquisição de talentos:

  • Sistemas de rastreamento de candidatos (ATS):  a implementação de um ATS pode ajudar a automatizar e otimizar o processo de recrutamento, desde anúncios de vagas de emprego até o gerenciamento de aplicações de candidatos. As plataformas de ATS permitem que os recrutadores acompanhem o progresso dos candidatos, agendem entrevistas e se comuniquem com os candidatos de forma eficiente, criando um processo de contratação mais organizado e eficiente.
  • Sourcing e triagem impulsionados por IA: a IA pode ajudar a analisar currículos, avaliar a adequação dos candidatos e até realizar exibições iniciais, permitindo que os recrutadores identifiquem os principais talentos de forma mais eficaz.
  • Entrevistas em vídeo: economize tempo e recursos e obtenha uma compreensão mais abrangente das habilidades de comunicação e comportamento dos candidatos usando plataformas de entrevista em vídeo.
  • Software de indicação de funcionários: permita que os funcionários indiquem candidatos em potencial e acompanhem o status de suas indicações. Essa tecnologia pode otimizar o processo de indicação de funcionários.
  • Eventos virtuais e feiras de carreira: realize feiras e eventos virtuais de carreira usando plataformas on-line para se conectar com um grupo mais amplo de candidatos e showcase a marca do empregador.
  • Análise de dados e ferramentas de geração de relatórios: insights baseados em dados podem ajudar os recrutadores a tomar decisões informadas, identificar gargalos no processo de recrutamento e otimizar as estratégias de contratação.
  • Aplicações móveis de recrutamento: desenvolva aplicações e plataformas de recrutamento compatíveis com dispositivos móveis que permitam que os candidatos se inscrevam convenientemente para as vagas de emprego, enviem currículos e interajam com os recrutadores.
  • Sistemas de gerenciamento de relacionamento com candidatos (CRM): os sistemas de CRM ajudam os recrutadores a manter um banco de dados de possíveis candidatos, cultivar relacionamentos ao longo do tempo e proporcionar uma experiência personalizada e envolvente para cada candidato.

Incorpore a diversidade e a inclusão

Incorporar iniciativas de diversidade e inclusão no recrutamento pode gerar inúmeros benefícios: maior inovação, maior moral dos funcionários e uma marca de empregador positiva. Aqui estão mais razões pelas quais a diversidade e a inclusão são essenciais para uma estratégia de aquisição de talentos:

  • Inovação e criatividade aprimoradas: uma força de trabalho diversificada reúne indivíduos com perspectivas, experiências e origens únicas. Essa diversidade promove a inovação, a criatividade e novas ideias.
  • Melhor desempenho: ambientes de trabalho inclusivos que valorizam a diversidade geralmente têm uma melhoria na moral dos funcionários, no engajamento e na satisfação geral no trabalho.
  • Conjunto de talentos mais amplo: um compromisso com a diversidade e inclusão no processo de aquisição de talentos expande o conjunto de candidatos, permitindo que as organizações atraiam e retenham uma variedade de grandes talentos.
  • Melhor compreensão das necessidades do cliente: funcionários de diferentes origens podem permitir que as organizações desenvolvam produtos e serviços que atendam melhor às demandas de um mercado diversificado.
  • Marca de empregador positiva: as empresas que priorizam a diversidade e a inclusão são frequentemente vistas como progressivas, inclusivas e socialmente responsáveis, tornando-as mais atraentes para os candidatos a emprego.
  • Conformidade legal e ética: enfatizar a diversidade e inclusão garante que as organizações cumpram as leis antidiscriminação e promovam a justiça e a equidade no ambiente de trabalho.
  • Adaptabilidade às mudanças demográficas: ambientes de trabalho diversos e inclusivos estão mais bem equipados para navegar pelas diferenças culturais, se adaptar às mudanças demográficas e interagir efetivamente com uma base de clientes diversificada.

Integrar diversidade e inclusão na estratégia de aquisição de talentos exige uma abordagem abrangente. Envolve a criação de descrições de cargos inclusivas, a implementação de práticas de recrutamento sem vieses, o fornecimento de treinamento em diversidade e a promoção de uma cultura inclusiva no ambiente de trabalho. Ao priorizar a diversidade e a inclusão, as organizações constroem uma força de trabalho mais dinâmica, inovadora e resiliente, que reflete a sociedade diversificada em que operam.

Construa um pipeline de talentos

Construir um pipeline de talentos envolve identificar proativamente e cultivar relacionamentos com candidatos em potencial, mesmo que não haja vagas imediatas. Veja por que a criação de um pipeline de talentos é uma parte importante de uma estratégia de aquisição de talentos:

  • Recrutamento proativo: ao cultivar relacionamentos com candidatos em potencial com antecedência, as empresas podem reduzir o tempo e os recursos necessários para preencher futuras vagas de emprego quando elas surgirem.
  • Redução do tempo de contratação: com um grupo pré-qualificado de candidatos prontamente disponível, as organizações podem se engajar e avaliar rapidamente, levando a processos de tomada de decisão e integração mais rápidos.
  • Planejamento estratégico de sucessão: um pipeline de talentos bem desenvolvido permite que as organizações identifiquem e preparem talentos internos para futuras funções de liderança e cargos-chave.
  • Redução dos custos de recrutamento: ao se envolver continuamente com candidatos em potencial ao longo do tempo, as organizações podem reduzir sua dependência de recrutadores externos, painéis de empregos e outros canais de sourcing.
  • Melhor qualidade dos candidatos: cultivar relacionamentos com candidatos ao longo do tempo permite que as organizações obtenham uma compreensão mais profunda de suas habilidades, experiências e adequação cultural.
  • Melhor marca do empregador: a manutenção de um pipeline de talentos demonstra o compromisso de uma organização com o desenvolvimento e o recrutamento de talentos, aprimorando a marca do empregador.
  • Maior agilidade e flexibilidade: ter acesso a um grupo de candidatos qualificados permite que as organizações se adaptem rapidamente às oportunidades e desafios emergentes.
  • Construção de relacionamentos de longo prazo: o engajamento regular com esses candidatos cria uma experiência positiva para o candidato, mesmo que eles não sejam imediatamente selecionados para uma função.

Avalie e ajuste

A avaliação regular permite que as organizações identifiquem áreas de melhoria, façam os ajustes necessários e alinhem a estratégia de aquisição de talentos com as necessidades em constante mudança dos negócios. Aqui estão várias maneiras pelas quais uma organização pode avaliar sua estratégia de aquisição de talentos:

  • Indicadores-chave de desempenho (KPIs): estabeleça e monitore KPIs específicos relacionados ao processo de aquisição de talentos, como tempo de preenchimento, custo por contratação, qualidade da contratação e satisfação do candidato. O acompanhamento regular dessas métricas fornece insights sobre a eficiência e a eficácia do processo de recrutamento e ajuda a identificar áreas de melhoria.
  • Feedback de candidatos e pesquisas: reúna feedback de candidatos que passaram pelo processo de recrutamento para entender sua experiência, percepção da marca e satisfação geral, bem como identificar oportunidades para melhorar a experiência do candidato.
  • Análise de dados e relatórios: avalie o desempenho de diferentes canais de sourcing, a qualidade dos candidatos obtidos e as taxas de sucesso de várias iniciativas de recrutamento.
  • Melhoria contínua do processo: solicite feedback de recrutadores, gerentes de contratação e outros stakeholders envolvidos no processo de aquisição de talentos para identificar gargalos, otimizar fluxos de trabalho e implementar as melhores práticas.
  • Análise do mercado de talentos: realize análises regulares do mercado de talentos para entender os requisitos emergentes de habilidades, as tendências do setor, as mudanças no mercado de trabalho e ajustar a estratégia de aquisição de talentos adequadamente.
  • Engajamento de stakeholders internos: engaje-se com stakeholders internos, incluindo liderança sênior, gerenciamento de recursos humanos e gerentes de contratação, para reunir insights sobre a eficácia da estratégia de aquisição de talentos.

Desenvolva e retenha funcionários

Embora atrair os melhores talentos seja essencial, reter e desenvolver os funcionários existentes é igualmente crucial para o sucesso e a sustentabilidade de longo prazo de uma organização. Investir no desenvolvimento dos funcionários e criar oportunidades de crescimento dentro da organização pode aumentar a satisfação dos funcionários e reduzir as taxas de rotatividade. Isso economiza tempo e recursos da organização associados ao recrutamento e ao treinamento de novas contratações.

O aprimoramento do engajamento e da experiência dos funcionários, o planejamento sucessório e o cultivo de uma cultura de aprendizado proporcionam vários benefícios, incluindo: caminhos de carreira claros para os funcionários que ajudam a evitar lacunas de liderança e contribuem para o crescimento geral e a competitividade da organização. Tudo isso atrai candidatos para empresas que priorizam o crescimento, o aprendizado e o avanço na carreira dos funcionários.

Ainda assim, a base do sucesso organizacional continua sendo uma estratégia de aquisição de talentos inovadora, impulsionando o crescimento, promovendo a resiliência e posicionando as empresas para a excelência sustentada nos próximos anos.

Aquisição de talentos e a IBM

Como uma consultoria líder em aquisição e desenvolvimento de habilidades, a IBM Consulting trabalha em estreita colaboração com os clientes para adaptar soluções específicas às suas necessidades de recrutamento e habilidades. Seja para lidar com alta rotatividade, aprimorar a stack de tecnologia de recrutamento, melhorar a produtividade da força de trabalho, lidar com a escassez de habilidades ou criar uma experiência de aprendizado eficaz para uma força de trabalho diversificada, a IBM pode fornecer estratégias e ferramentas personalizadas em consultoria, tecnologia e serviços gerenciados.

Autora

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think
