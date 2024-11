O Interpublic Group (IPG), uma das principais empresas globais de publicidade e serviços de marketing do mundo, precisa de uma infraestrutura robusta para sustentar suas operações e cargas de trabalho diárias. Nesse contexto, a empresa de entretenimento planejava encerrar seu data center local em Omaha, Nebraska, e iniciar a migração das cargas de trabalho legadas para a Amazon Web Services (AWS), incluindo várias que já operavam no VMware.

Com essa migração, a IPG precisava de assistência para transferir suas complicadas e complexas cargas de trabalho SAP para a AWS e para acelerar o encerramento do seu data center Tendo colaborado com a IBM em projetos anteriores, o IPG procurou a IBM Consulting para seus serviços de consultoria.