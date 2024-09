Otimização de desempenho Transite de uma abordagem reativa para uma gestão proativa do desempenho dos sistemas e aplicativos Db2 for z/OS.

Administração de banco de dados Auxilie no gerenciamento da complexidade, crescimento e mudança de objetos e esquemas do Db2 for z/OS ao longo do ciclo de vida da aplicação.

DevOps Modernize as aplicações do Db2 for z/OS com velocidade, agilidade e qualidade, ao mesmo tempo em que ajuda a garantir que os padrões organizacionais e regras de negócio sejam seguidos.