O que é um data mart?

Data marts, data warehouses e data lakes são repositórios centrais de dados cruciais, mas atendem a diferentes necessidades dentro de uma organização.

Um data warehouse é um sistema que agrega dados de várias fontes em um único armazenamento de dados central e consistente para compatibilidade com mineração de dados, inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, o que, em última análise, pode aprimorar análise de dados sofisticada e business intelligence. Por meio desse processo de coleta estratégica, as soluções de data warehouse consolidam dados de diferentes fontes para disponibilizá-los de forma unificada.

Um data mart (conforme mencionado acima) é uma versão focada de um data warehouse que contém um subconjunto menor de dados importantes e necessários para uma única equipe ou um grupo seleto de usuários de uma organização. Um data mart é construído a partir de um data warehouse existente (ou outras fontes de dados) por meio de um procedimento complexo que envolve várias tecnologias e ferramentas para projetar e construir um banco de dados físico, preenchê-lo com dados e configurar protocolos complexos de acesso e gerenciamento.

Embora seja um processo desafiador, ele permite que uma linha de negócios descubra insights mais focados mais rapidamente do que trabalhar com um conjunto de dados de data warehouse mais amplo. Por exemplo, as equipes de marketing podem se beneficiar da criação de um data mart a partir de um warehouse existente, já que suas atividades geralmente são realizadas de forma independente do restante da empresa. Portanto, a equipe não precisa ter acesso a todos os dados da empresa.

Um data lake também é um repositório de dados. Um data lake fornece armazenamento maciço de dados não estruturados ou brutos alimentados por meio de várias fontes, mas as informações ainda não foram processadas ou preparadas para análise. Como resultado da capacidade de armazenar dados em um formato bruto, os data lakes são mais acessíveis e econômicos do que os data warehouses. Não há necessidade de limpar e processar dados antes da ingestão.

Por exemplo, os governos podem usar a tecnologia para rastrear dados sobre o comportamento do tráfego, uso de energia e vias navegáveis e armazená-los em um data lake enquanto descobrem como usar os dados para criar "cidades mais inteligentes" com serviços mais eficientes.