O que é Apache Iceberg?

Além de sua especificação de formato de tabela aberta, o Iceberg também inclui um conjunto de APIs e bibliotecas que permitem que motores de armazenamento, de consulta e de execução interajam de maneira fluida com tabelas que seguem esse formato.

O formato de tabela Iceberg se tornou uma parte essencial do ecossistema de big data, principalmente devido à sua capacidade de fornecer funcionalidades que normalmente não estão disponíveis com outros formatos de tabela. Usando uma série de metadados mantidos em cada tabela, o Iceberg permite a evolução de esquemas, a evolução de partições e o rollback de versões de tabela sem a necessidade de regravações ou migrações de tabela custosas. É totalmente independente do sistema de armazenamento, com suporte para várias fontes de dados e sem dependências de sistema de arquivos.

Originalmente criado por engenheiros de dados da Netflix e Apple em 2017 para resolver as limitações do Apache Hive, o Iceberg foi disponibilizado como código aberto e doado à Apache Software Foundation no ano seguinte. Ele se tornou um projeto de nível superior da Apache em 2020.

A velocidade, eficiência, confiabilidade e facilidade de uso do Apache Iceberg ajudam a simplificar e coordenar o processamento de dados em qualquer escala. Esses pontos fortes o tornaram o formato de tabela preferido por vários data warehouses, data lakes e data lakehouses líderes de mercado, incluindo IBM watsonx.data, Netezza e Db2 warehouse.