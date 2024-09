Data warehousing em nuvem desenvolvido para turbinar sua análise de dados operacional, BI e insights orientados por IA

O IBM Db2 Warehouse atende aos seus objetivos de preço e desempenho para cargas de trabalho sempre ativas, fornecendo acesso simples e controlado a todos os seus dados e eliminando silos de dados na nuvem híbrida.

Engenheiros de dados, desenvolvedores e cientistas de dados podem armazenar, compartilhar e analisar dados governados em diversas fontes, ambientes de nuvem híbrida e formatos abertos. Ele se integra nativamente com outros bancos de dados relacionais, como Db2, data lakes e IBM watsonx.data™ lakehouse para simplificar seu ecossistema, para análise de dados e IA. Desenvolvido para a nuvem, ele é executado nativamente no Cloud Object Storage, por 3% do custo do Block Storage, e é executado quatro vezes mais rápido com técnicas avançadas de cache.