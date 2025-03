O que é o Apache Parquet?

A integração nativa do Parquet com o Hadoop o torna particularmente eficaz para o processamento de big data. Como o Parquet foi criado para o Hadoop Distributed File System (HDFS), ele geralmente tem um desempenho melhor do que os formatos de arquivo tradicionais nos ambientes Hadoop. Ao usar o Parquet com o Hadoop, as organizações podem executar consultas mais rapidamente e armazenar seus dados de forma mais eficiente, muitas vezes usando uma fração do espaço de armazenamento necessário anteriormente.