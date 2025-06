O que é o Hadoop Distributed File System (HDFS)?

O HDFS tem uma arquitetura de diretor/trabalhador.

Um cluster do HDFS inclui um NameNode, que é o servidor diretor. O NameNode rastreia o status de todos os arquivos, as permissões dos arquivos e a localização de cada bloco. O software do NameNode gerencia o namespace do sistema de arquivos, que, por sua vez, rastreia e controla o acesso dos clientes aos arquivos e executa operações como abertura de arquivos, fechamento e renomeação de diretórios e arquivos.



O namespace do sistema de arquivos também divide arquivos em blocos e mapeia esses blocos para os DataNodes, que são a parte trabalhadora do sistema. Ao configurar com apenas um NameNode por cluster, a arquitetura do sistema simplifica o gerenciamento de dados e o armazenamento dos metadados do HDFS. Além disso, uma maior segurança é implementada ao manter os dados do usuário longe do fluxo por meio do NameNode.





Tanto o NameNode quanto o DataNode são softwares desenvolvidos para rodar em uma ampla variedade de sistemas operacionais (SO), geralmente o GNU/Linux. A linguagem Java foi utilizada na construção do HDFS, o que significa que qualquer máquina que suporte Java pode também utilizar o software NameNode ou DataNode.

As implementações geralmente terão uma única máquina dedicada que executa o software NameNode. Qualquer outra máquina no cluster executa uma instância única do software DataNode. Se necessário, mas raramente utilizado, é possível configurar mais de um DataNode em uma única máquina.

Quando os dados são inseridos no HDFS, eles são divididos em blocos e distribuídos para diferentes nós em um cluster. Com os dados armazenados em vários DataNodes, os blocos podem ser replicados em outros nós para permitir o processamento paralelo. O sistema de arquivos distribuído (DFS) inclui comandos para acessar, recuperar, migrar e visualizar dados rapidamente. Com réplicas de blocos de dados em vários DataNodes, uma cópia pode ser removida sem risco de corrupção das outras cópias. O tamanho de bloco padrão do HDFS é de 128 MB (Hadoop 2.x), que alguns consideram grande, mas esse tamanho de bloco é feito para minimizar tempos de busca e reduzir a quantidade de metadados necessária.

Para minimizar riscos e acelerar o processamento, quando um DataNode para de sinalizar o NameNode, esse DataNode é removido do cluster, e as operações continuam sem ele. Se esse DataNode voltar a funcionar, ele é alocado a um novo cluster.



O HDFS oferece acesso flexível a arquivos de dados por meio de várias interfaces: uma API Java nativa é fornecida com o HDFS, enquanto um wrapper em linguagem C está disponível para a API Java, além de um navegador HTTP, que pode ser usado para navegar pelos arquivos de uma instância do HDFS.