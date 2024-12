O que é o MapReduce?

O ecossistema do Hadoop é um pacote de módulos de código aberto projetados para trabalhar juntos para promover a eficiência. Existem módulos que constituem a principal framework do Hadoop, incluindo o MapReduce e outros três:



Sistema de arquivos distribuídos do Hadoop (HDFS)



O HDFS é um sistema de arquivos distribuídos para armazenar dados de aplicações em até milhares de servidores comuns.

O HDFS é projetado para fornecer tolerância a falhas para o Hadoop e acesso rápido aos dados. Por padrão, os blocos de dados são replicados em vários nós no momento da carga ou da gravação.

A arquitetura do HDFS conta com um NameNode responsável pelo gerenciamento de namespaces do sistema de arquivos e do acesso a arquivos, juntamente com vários DataNodes responsáveis pelo gerenciamento do armazenamento de dados.

Yet Another Resource Negotiator (YARN)



O Apache Hadoop de código aberto, YARN, é uma framework para programação de trabalhos e gerenciamento de recursos de clusters. Ele é compatível com várias cargas de trabalho, como SQL Queries, modelagem avançada e streaming em tempo real.



Hadoop Common



Este módulo é uma coleção de utilitários e bibliotecas de recursos compatíveis com outros módulos do Hadoop. Também conhecido como Hadoop Core, ele inclui vários recursos para recuperação automática de falhas, abstração no nível do sistema de arquivos e no nível do sistema operacional, arquivos e scripts Java Archive (JAR) e muito mais.

Outros módulos



Além da framework principal do Hadoop, o ecossistema do Hadoop também inclui: