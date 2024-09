O Hadoop superou as limitações de escalabilidade do Nutch e é criado em clusters de computadores comuns, fornecendo uma solução econômica para armazenar e processar grandes quantidades de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados sem requisitos de formato.

Uma arquitetura de data lake que inclui o Hadoop pode oferecer uma solução de gerenciamento de dados flexível para suas iniciativas de análise de big data. Como o Hadoop é um projeto de código aberto e segue um modelo de computação distribuída, ele pode oferecer preços econômicos para uma solução de software e armazenamento de big data.

O Hadoop pode ser instalado também em servidores de nuvem, para melhor gerenciar os recursos de computação e armazenamento necessários para big data. Para maior conveniência, o agente do sistema operacional Linux, o agente do sistema operacional UNIX e o agente do sistema operacional Windows são pré-configurados e podem ser iniciados automaticamente. Os principais fornecedores de nuvem, como a Amazon Web Services (AWS) e o Microsoft Azure, oferecem soluções. O Cloudera aceita cargas de trabalho do Hadoop no local e na nuvem, incluindo opções para um ou mais ambientes de nuvem pública de vários fornecedores. Use APIs de monitoramento Hadoop para adicionar, atualizar, excluir e visualizar os clusters e serviços nos clusters e para todos os outros tipos de monitoramento no Hadoop.