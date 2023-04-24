Por que as empresas precisam acelerar a modernização das soluções de data warehousing

Uma solução superior para as empresas é a integração do data warehousing no local existente com soluções de data lakehouse usando malha de dados e tecnologia de data mesh. Isso cria uma solução de data warehousing moderna para o longo prazo.

Um data lakehouse contém os dados de uma organização em uma forma não estruturada, estruturada e semi-estruturada, que podem ser armazenados indefinidamente para uso imediato ou futuro. Esses dados são usados por cientistas de dados e engenheiros que estudam dados para obter insights de negócios. Os custos de armazenamento de data lake ou data lakehouse são mais baratos do que os de um data warehouse corporativo. Além disso, data lakes e data lakehouse são menos demorados de gerenciar, o que reduz os custos operacionais. A IBM tem uma solução de data lakehouse de última geração para alcançar essas situações de negócios.

Malha de dados é a plataforma de análise de dados de última geração que resolve desafios avançados de segurança de dados por meio da propriedade descentralizada. Normalmente, as organizações têm múltiplas fontes de dados de diferentes linhas de negócios que devem ser integradas para análise de dados. Uma arquitetura de malha de dados une efetivamente fontes de dados díspares e as vincula por meio de diretrizes de compartilhamento e controle de dados gerenciadas centralmente.

Muitas empresas buscam uma solução flexível, híbrida e multi-nuvem baseada em provedores de nuvem. A solução de data mesh envia as consultas em linguagem de consulta estruturada (SQL) para o RDBMS ou data lakehouse relacionado, gerenciando o catálogo de dados, fornecendo aos usuários tabelas e dados virtualizados. Nos princípios de data mesh, os dados de negócios nunca são armazenados localmente, o que é uma vantagem para uma empresa. Uma solução de data mesh bem-sucedida reduzirá as despesas operacionais e de capital da empresa.

O IBM® Cloud Pak for Data é um excelente exemplo de uma solução de malha de dados e data mesh para análise de dados. A tecnologia de nuvem surgiu como a plataforma preferida para recursos de inteligência artificial (IA), serviços de edge inteligentes e conectividade sem fio avançada e etc. Muitas empresas aproveitarão uma estratégia multinuvem híbrida para melhorar o desempenho e o sucesso dos negócios e prosperar no mundo dos negócios.