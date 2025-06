Soluções de data lake

O watsonx.data possibilita que as empresas escalem análises e IA com um repositório de dados feito para propósitos específicos, construído sobre uma arquitetura de lakehouse aberta, apoiada por consultas, governança e formatos de dados abertos para acessar e compartilhar dados. Com watsonx.data, você pode se conectar a dados em minutos, obter rapidamente insights confiáveis e reduzir seus custos com data warehouse. Agora disponível como um serviço na IBM Cloud e AWS e como software em contêineres.