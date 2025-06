O que é um sistema de processamento de transações (TPS)?

O TPS oferece um ambiente de execução rápido e preciso, garantindo disponibilidade, segurança e integridade dos dados por meio de diferentes formas de processamento. O TPS também oferece recursos de personalização e automação para acelerar as atividades de processamento e permitir relatórios voltados para business intelligence (BI), previsões e análise de tendências mais avançadas.

A IBM desenvolveu o primeiro TPS, o Sabre, para a American Airlines no início dos anos 1960. O Sabre foi projetado para processar até 83.000 transações por dia e operava em dois computadores IBM 7090. Versões posteriores do Sabre, como o Airline Control Program (ACP) e o Transaction Processing Facility (TPF), passaram a ser adotadas por grandes bancos, operadoras de cartão de crédito e redes hoteleiras. Hoje em dia, empresas de praticamente todos os setores confiam em softwares modernos de TPS para processar transações comerciais.

Diferente do sistema de ponto de venda (POS) de um comerciante, usado para ler dados de cartão, imprimir recibos e gerenciar pagamentos em dinheiro, o TPS armazena, envia e recebe dados transacionais necessários para validar e concluir a transação comercial. Por exemplo, um cliente que compra um pacote de grãos de café no cartão de crédito em uma loja de alimentos passa o cartão no PDV e o TPS coleta as informações do cartão, se comunica com o banco do cliente e aprova ou nega a compra.

Um comerciante on-line também usa um sistema TPS chamado processamento de transações on-line (OLTP) para verificar e concluir compras semelhantes. Nesse caso, o OLTP também pode se comunicar com o centro de distribuição do comerciante para verificar a disponibilidade do produto e enviar instruções de envio.