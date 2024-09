O ALCS fornece comunicações de Unidade Lógica (LU) 6.2. É totalmente compatível com WebSphere® MQ for z/OS®. Isso permite que os aplicativos ALCS troquem mensagens com outros aplicativos ALCS ou outros aplicativos no mesmo sistema ou em sistemas similares, ou em outras plataformas compatíveis com enfileiramento de mensagens usando os produtos IBM WebSphere MQ. O ALCS pode usar o TCP/IP para se comunicar com outros aplicativos na mesma região do sistema operacional ou com aplicativos e dispositivos remotos.