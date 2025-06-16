O que é normalização de banco de dados?

A primeira forma normal, o critério mais básico de normalização de banco de dados, exige que um esquema de tabela de banco de dados inclua uma chave primária, excluindo a repetição entre colunas. Para ser mais específico, uma tabela na primeira forma normal não deve conter campos com matrizes de valores, como uma única célula com três nomes diferentes, nem conter grupos repetidos, que são colunas diferentes que armazenam o mesmo tipo de dado.

Para entender melhor a primeira forma normal, vamos usar o seguinte conjunto de colunas como exemplo:1

rec_num lname fname bdate anniv email child1 child2 child3

As colunas compõem uma tabela de um grupo de pais, incluindo seus nomes, aniversários, aniversários de casamento, e-mails e nomes de crianças.

Essa tabela viola a primeira forma normal porque contém três colunas separadas que armazenam o mesmo tipo de informação: nomes de crianças. Nesse caso em particular, a estrutura da tabela pode abrir a porta para erros de inserção. Por exemplo, no mundo real, muitos pais têm menos de três filhos.

Em nossa tabela de exemplo não é possível adicionar os registros desses pais à tabela. Além disso, consultar o nome de uma criança nessa tabela seria ineficiente, exigindo dados de pesquisa em três colunas diferentes em cada linha.

Para obter a primeira forma normal dos dados na tabela, é necessário separar a tabela original em duas. Uma tabela incluiria a maioria dos atributos da tabela original, enquanto a outra se concentraria nos filhos.

TABELA 1

rec_num lname fname bdate anniv E-mail

TABELA 2

rec_num child_name

Neste exemplo, as novas tabelas permanecem vinculadas por meio da coluna "rec_num", que é a chave primária na Tabela 1 e é referenciada pela coluna "rec_num" da Tabela 2, que serve como uma chave estrangeira.

Embora atender à primeira forma normal possa não reduzir os dados redundantes (os valores “rec_num” aparecerão em várias linhas da Tabela 2 quando os pais tiverem mais de um filho), a eliminação de grupos repetidos pode simplificar as consultas.