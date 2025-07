O que é uma chave primária?

As instruções SQL são comandos usados para interagir com bancos de dados relacionais. Conforme a sintaxe SQL, as chaves primárias de tabelas podem ser atribuídas ou adicionadas usando as instruções CREATE TABLE ou ALTER TABLE.

Por exemplo, considere uma instrução CREATE TABLE para uma tabela de nomes de funcionários chamada EMP, usando o IBM Db2. Os nomes das colunas são ID (para o ID do funcionário), FIRSTNME e LASTNAME (com no máximo 15 caracteres para cada). Quando a coluna ID é selecionada como chave primária, a instrução pode ser assim:

CREATE TABLE EMP

(ID INT NOT NULL,

FIRSTNME VARCHAR (15) NOT NULL,

LASTNAME VARCHAR (15) NOT NULL,

PRIMARY KEY (ID));

Em instruções ALTER TABLE (para tabelas existentes) no Db2, a cláusula usada para adicionar uma chave primária é ADD PRIMARY KEY, enquanto chaves estrangeiras são adicionadas com ADD CONSTRAINT, em combinação com uma referência à tabela pai.