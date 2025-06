O que é OLAP?

O OLAP possibilita que as empresas maximizem o potencial dos seus dados corporativos, transformando-os no formato mais prático para análise multidimensional. Isso, por sua vez, facilita a identificação de insights valiosos para o negócio. Contudo, se esses sistemas são mantidos internamente, isso limita o potencial de escalabilidade.

Os serviços OLAP baseados na nuvem são menos custosos e mais fáceis de configurar, tornando-os mais atraentes para pequenas empresas ou startups com orçamento limitado. As empresas podem acessar o vasto potencial de data warehouses baseados na nuvem que realizam análises sofisticadas a velocidades sem paralelo, pois utilizam processamento paralelo massivo (MPP). Assim, as empresas podem usar OLAP com a velocidade e escalabilidade da nuvem, analisando grandes volumes de dados sem precisar movê-los do seu armazém de dados na nuvem.

O Constance Hotels, Resorts & Golf é um grupo de hotéis de luxo com nove propriedades em ilhas no Oceano Índico. No entanto, a falta de comunicação entre as ilhas dava espaço para silos organizacionais, com dados de negócios isolados em cada resort. A organização construiu um data warehouse na nuvem e uma arquitetura de análise de dados para conectar todos os sistemas e ferramentas no local a um repositório central baseado na nuvem. Ao fazer isso, a empresa obteve a visão de todo o grupo de que precisava para aproveitar análise preditiva de dados avançada e implementar um sistema de OLAP.

O OLAP em arquitetura de nuvem é uma solução rápida e econômica construída para o futuro. Uma vez que os cubos são criados, as equipes podem usar ferramentas existentes de business intelligence para se conectar instantaneamente com o modelo OLAP e obter insights interativos em tempo real a partir de seus dados na nuvem.