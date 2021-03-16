Vivemos em uma era baseada em dados, em que as organizações que usam dados para tomar decisões mais inteligentes e responder mais rapidamente às necessidades em constante mudança têm maior probabilidade de se destacar. Você pode ver esses dados em ação em novas ofertas de serviços (como aplicativos de compartilhamento de corridas) bem como nos sistemas que impulsionam o varejo (transações de comércio eletrônico e nas lojas).

Dentro do campo da ciência de dados, existem dois tipos de sistemas de processamento de dados: processamento analítico online (OLAP) e processamento de transações online (OLTP). A principal diferença é que um utiliza dados para obter insights valiosos, enquanto o outro é puramente operacional. No entanto, existem maneiras significativas de usar ambos os sistemas para resolver problemas de dados.

A questão não é qual escolher, mas como fazer o melhor uso de ambos os tipos de processamento para sua situação.