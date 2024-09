A Constance Hotels, Resorts & Golf lançou a nova plataforma IBM Cloud® para ambas as propriedades da Maurícia e tem um roteiro para estender a solução para outros sete resorts nos próximos meses. Quando a implantação estiver concluída, será possível obter uma visão geral completa das operações em todo o grupo — um nível de insight que nunca foi fácil de alcançar no passado.

"Anteriormente, para consolidar relatórios de todo o grupo, tínhamos que coletar dados de cada um dos nossos sistemas de gerenciamento de propriedade locais e fazer a fusão manualmente", esclarece Roshan Koonja."Em breve, poderemos fazer relatórios com todo o grupo com o toque de um botão, tornando o gerenciamento de desempenho e a tomada de decisões muito mais fáceis."

A análise operacional para cada hotel também é muito mais rápida. Em vez de solicitar dados à equipe de TI e esperar até três semanas para que um novo relatório seja desenvolvido, os usuários agora podem usar o IBM Watson Analytics para explorar dados e criar painéis de controle para si mesmos. E uma vez que os dados armazenados no repositório IBM Db2 Warehouse on Cloud são atualizados várias vezes ao dia, as informações que obtemos estão sempre atualizadas e pertinentes, o que favorece a tomada de decisões ágeis e a rápida resolução de problemas.

Roshan Koonja comenta: "ainda temos um longo caminho para acompanhar nossa implantação, mas já houve momentos em que a solução mostrou seu potencial. Por exemplo, ao analisarmos dados sobre diferentes tipos de acomodação em nossos resorts, o Watson Analytics sugeriu que a criação de uma vila familiar em um de nossos hotéis nas Seychelles resultaria em um aumento nas receitas. Nós nem sequer fizemos essa pergunta — ela apenas analisou os dados, inferiu o resultado e o destacou para nós como um possível tópico para uma investigação mais aprofundada. Foi então que ficamos realmente entusiasmados com o que o Watson Analytics poderia fazer por nós.”

A empresa também mostra grande interesse em investigar outras funcionalidades disponíveis no IBM Cloud, como a integração de dados climáticos provenientes da The Weather Company, com o objetivo de avaliar tendências de reservas e fazer projeções de receitas—em particular, em setores do negócio sensíveis às condições climáticas, como campos de golfe e atividades ao ar livre.

Roshan Koonja conclui: "Nossa primeira prioridade é concluir nossa implantação em todo o grupo. É quando começaremos a ver todos os benefícios. Depois disso, veremos como desvendar o potencial de integração com outras fontes de dados e introduzir novas tecnologias como aprendizado de máquina e IA — continuando a tradição de inovação da Constance Hotels, Resorts & Golfe e nos mantermos um passo à frente da concorrência."