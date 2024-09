"Estamos em uma parceria com a IBM há muitos anos", disse Pierre Reichert, CEO de seguros do Crédit Mutuel. "A inovação tecnológica faz parte do nosso DNA." Diante desse desafio, ele sabia a quem recorrer. "Começamos com uma observação, um diagnóstico e depois procuramos soluções. Descobrimos que o Watson estava sendo desenvolvido e, por isso, o adotamos rapidamente", disse ele.