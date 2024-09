Sua empresa disponibiliza acesso aos recursos dela a vários usuários . E apesar das diversas metas e necessidades desses funcionários, parceiros, clientes e consumidores, todos eles precisam ter algum nível de acesso às informações corporativas. O número de conexões e recursos que você precisa gerenciar deixa a verificação do usuário complexa.

Mudar para uma infraestrutura híbrida e multinuvem significa que seus recursos provavelmente também estarão espalhados por vários ambientes de TI, com vários endpoints, incluindo dispositivos de IoT, com níveis variados de visibilidade e controle. É difícil saber se o usuário certo tem o acesso certo aos dados certos. Você precisa de contexto para ajudar a tomar as decisões certas.

Igualmente preocupante é a prevalência de atividades maliciosas, tais como malware, ransomware e phishing, que colocam em risco sua rede, seus ativos digitais e seus negócios. De acordo com o Relatório de custo das violações de dados da IBM, os custos aumentaram 15% nos últimos 3 anos.

Agende uma sessão com a X-Force para discutir as descobertas do relatório

A estratégia de segurança zero trust da IBM pode ajudar as organizações a aumentar a resiliência cibernética e a gerenciar os riscos de um ambiente de negócios desconectado, mas ainda permitindo que os usuários acessem os recursos apropriados. É um modelo e um plano que utilizam o contexto para conectar com segurança os usuários certos aos dados sensíveis na hora certa sob as condições certas, além de proteger sua organização contra ameaças cibernéticas. A abordagem ajuda a criar políticas zero trust, que viabilizam o trabalho remoto altamente protegido, o trabalho híbrido e proporciona também uma postura de alta segurança para o padrão, no local, por trás do modelo de trabalho do firewall.