O que é orquestração de identidade?

Na era da transformação digital, as organizações estão adotando mais soluções de software como serviço (SaaS), migrando para ambientes de multinuvem híbrida e abraçando o trabalho remoto. Os ecossistemas de TI corporativos de hoje contêm uma mistura de aplicativos e ativos baseados em nuvem e locais de vários fornecedores, atendendo a diversos usuários, desde funcionários e contratados até parceiros e clientes.

De acordo com um relatório, o departamento médio de uma empresa usa 87 aplicativos SaaS diferentes.1 Esses aplicativos geralmente têm seus próprios sistemas de identidade, que podem não se integrar facilmente entre si. Como resultado, muitas organizações lidam com cenários de identidade fragmentados e experiências de usuário desajeitadas.

Por exemplo, um funcionário pode ter contas separadas para o sistema de gerenciamento de tickets da empresa e o portal de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Isso pode dificultar uma tarefa simples, como resolver tickets de atendimento ao cliente. O usuário deve conciliar diferentes identidades digitais para obter detalhes do ticket de um sistema e registros pertinentes de clientes de outro.

Enquanto isso, as equipes de TI e cibersegurança lutam para rastrear a atividade do usuário e impor políticas de controle de acesso consistentes em toda a rede. No exemplo anterior, o funcionário pode acabar com mais privilégios do que precisa no sistema de gerenciamento de projetos, enquanto suas permissões no CRM são muito baixas para acessar os registros dos clientes que está atendendo.

O software de orquestração de identidade ajuda a simplificar o gerenciamento de acesso e identidade, organizando serviços distintos de identidade e autenticação em fluxos de trabalho coesos e automatizados.

Todas as ferramentas de identidade de uma empresa se integram ao software de orquestração, que cria e gerencia conexões entre elas. Esse recurso permite que a organização construa uma arquitetura IAM personalizada, como sistemas de logon único (SSO) independentes de fornecedor, sem substituir ou reformular os sistemas existentes.

Voltando ao exemplo anterior, a organização pode usar uma plataforma de orquestração de identidade para conectar as contas do funcionário nos sistemas de gerenciamento de tickets e CRM a uma plataforma de SSO e vincular tudo a um diretório central de usuários. Dessa forma, os usuários podem fazer login no SSO uma vez para acessar ambos os aplicativos, e o diretório central verifica automaticamente suas identidades e aplica as permissões de acesso corretas para cada serviço.