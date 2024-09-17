Storage

O que é armazenamento como serviço (STaaS)?

Armazenamento como serviço (STaaS) é um modelo de assinatura no qual as empresas economizam custos iniciais e despesas de mão de obra ao transferir cargas de trabalho e gerenciamento de dados para plataformas de armazenamento de dados de terceiros. As soluções de STaaS normalmente exigem espaço de armazenamento alugado na nuvem pública, mas podem envolver a infraestrutura de armazenamento no local.

Duas preocupações motivaram a criação do STaaS: 

  1. Disponibilizar ferramentas de armazenamento poderosas para organizações de todos os portes e orçamentos operacionais.
  2. Fornecer esses recursos de forma econômica, que elimine a necessidade de comprar ferramentas de custo proibitivo.

O StaaS foi inicialmente desenvolvido como uma alternativa de menor custo, especialmente para pequenas e médias empresas que não tinham orçamentos suficientes para financiar todos os seus custos de armazenamento em nuvem e gerenciar todas as suas necessidades de armazenamento de dados. Agora, organizações de todos os tamanhos podem e empregam métodos de STaaS.

As empresas de tecnologia que operam as plataformas de armazenamento de dados de terceiros que oferecem serviços de STaaS são chamadas de provedores de serviços de nuvem (CSPs).

Tipos de armazenamento de dados:

Três tipos de armazenamento dominam o campo de armazenamento de dados e qualquer discussão de STaaS:

  • Block storage: no block storage, as informações são divididas em blocos individuais de dados para uso em ambientes de nuvem e outros tipos de armazenamento. O block storage tende a ser mais caro do que outros formatos de armazenamento, embora ofereça acesso rápido a dados. Ele também oferece funcionalidade semelhante à gravação de dados em sistemas independentes.
  • File storage: o file storage é o tipo de armazenamento de dados mais comumente encontrado em PCs, usando diretórios de arquivos como índices de arquivos listados em ordem alfabética. O file storage fornece o armazenamento menos escalável, e o diretório de arquivos pode se tornar mais difícil de navegar à medida que fica cada vez mais sobrecarregado com arquivos.

Como funciona o STaaS?

A relação formal entre uma organização e um CSP que fornece armazenamento como serviço (STaaS) começa com a elaboração de contratos de nível de serviço (SLAs). Esses documentos contratuais vinculam legalmente uma organização aos provedores de serviços, definem os preços envolvidos e estabelecem outras variáveis relacionadas ao serviço gerenciado (como armazenamento, custo por gigabyte armazenar e custo por transferência de dados).

As discussões de STaaS são frequentemente baseadas em diferenças percebidas entre dados "frios" e dados "quentes". Considera-se que os dados frios têm pouca importância imediata, enquanto os dados quentes são informações que se pensa estarem em uso ativo e, portanto, são considerados importantes.

A analogia óbvia aqui é com a comida. Dados quentes são como comida quente. Ela precisa ser servida rapidamente e, portanto, sua solução de armazenamento deve ser capaz de oferecer um mínimo de flexibilidade para habilitar esse serviço rápido. Os dados ativos permanecem na mesa, prontos para serem servidos. Dados frios são mais como sobras, anteriormente alimentos quentes que precisam ser mantidos com segurança por meio de refrigeração. Dados frios vão para o armazenamento frio. E para dados que você pode ou não reaquecer, há sempre o freezer.

É certo que essas distinções de quente/frio são totalmente subjetivas. Também vale a pena notar que muitos (e talvez até a maioria) dos dados sofrem mudanças drásticas de temperatura durante seu ciclo de vida. No entanto, priorizar os dados de acordo com suas necessidades presentes e futuras previstas é uma maneira de fornecer triagem de informações, dividindo os dados por sua temperatura presumida.

Um modelo alternativo de preços é baseado puramente na eficiência de custos. Embora o modelo econômico quase sempre forneça os custos gerais mais baratos, há um problema, na forma de acesso limitado ou desempenho abaixo do ideal. Por quê? Porque o modelo econômico tem um preço para acomodar somente dados frios. Se os dados em questão forem informações que sua organização provavelmente precisará e usará com frequência, talvez seja mais aconselhável encontrar outro método de armazenamento.

A temperatura dos dados também se torna muito importante para ajudar a garantir serviços de armazenamento de dados tranquilos. Para dados de maior temperatura (e importância), os SLAs implementados tornam-se especialmente críticos. É aqui que questões como velocidades de acesso e tempos de atividade projetados são declaradas com clareza e onde uma empresa deve aprender se suas necessidades de armazenamento de dados são semelhantes às de seu CSP.

Benefícios do STaaS

As organizações gostam da conveniência do armazenamento como serviço (STaaS) e da maneira como ele gerencia as operações de armazenamento, mesmo que as necessidades de armazenamento continuem aumentando. A seguir estão alguns dos benefícios que o STaaS pode fornecer:

  • Redução dos custos de infraestrutura: o StaaS libera os orçamentos das empresas, eliminando a necessidade de ter custos extensivos de infraestrutura na nuvem. Como as organizações estão recebendo os serviços de armazenamento de que precisam por assinatura, a questão dos investimentos em infraestrutura pode ser amplamente evitada.
  • Simplificação da expansão: os departamentos de TI podem se esforçar para acompanhar o ritmo das crescentes necessidades de armazenamento da organização. Os usuários de STaaS podem ignorar essas dores de cabeça. O tratamento em tempo real das operações de dimensionamento de STaaS ocorre automaticamente, independentemente de quais aplicativos estão sendo usados e dos níveis de desempenho necessários. 
  • Manutenção da flexibilidade: os assinantes do STaaS ganham escalabilidade verdadeira porque o STaaS se adapta às demandas do mercado em mudança, integrando perfeitamente a automação em seus vários processos. Ao tornar a escalabilidade automática, não há necessidade de agendar atualizações de servidores ou períodos de manutenção de equipamentos. Tudo isso pode ser considerado automaticamente.
  • Fortalecimento e preservação dos dados: o gerenciamento de armazenamento de dados não se trata apenas de mover dados para locais de processamento mais vantajosos. Também é importante que os dados sejam aprimorados com o máximo de segurança possível e que sua durabilidade seja aumentada de maneira protetora e contínua. O STaaS trabalha para garantir que os dados permaneçam fortes e resilientes.
  • Redução da latência: tempo é literalmente dinheiro quando se trata de problemas de desempenho que resultam em questões de latência. Receitas preciosas de vendas online podem ser impactadas negativamente ou, em alguns casos, completamente perdidas devido à latência. O STaaS ajuda as organizações a lidar com problemas de desempenho usando a detecção precoce de problemas para ajudar a pará-los antes que se tornem grandes provações.
  • Incentivo à transformação: o gerenciamento de armazenamento não é considerado uma função superior de computação em nuvem, mas ainda deve ser mantido para a funcionalidade de TI adequada. No entanto, se o gerenciamento de armazenamento se tornar responsabilidade de um provedor de serviços, como acontece nos relacionamentos com STaaS, essa energia mental pode ser aplicada nos esforços de transformação digital.

Desvantagens do STaaS

É irônico que a mesma coisa que permite o STaaS (computação em nuvem) também seja responsável por alguns aspectos negativos do uso do STaaS:

  • Preocupações de segurança: o objetivo do STaaS é liberar as empresas das tarefas tediosas relacionadas ao gerenciamento de dados e aliviar as preocupações de armazenamento, transferindo dados para a nuvem. Mas isso significa que a segurança dos dados depende da nuvem que os hospeda. As organizações que desejam realocar dados de missão crítica precisam ter certeza de que os serviços de nuvem usados são seguros.
  • Penalidades por excesso: a relação explicada nos SLAs garante às organizações o nível de serviço que será fornecido. No entanto, dependendo do provedor de serviços, o SLA também pode impor multas caras se as empresas excederem o uso de largura de banda atribuído. É por isso que é essencial que as organizações tentem avaliar e prever suas necessidades futuras de armazenamento.
  • Disponibilidade limitada: uma crença popular frequentemente realizada pelas organizações é que as grandes empresas de tecnologia são relativamente imunes aos efeitos da latência ou outras interrupções de serviço. Embora isso possa ser verdade até certo ponto (devido às proteções de infraestrutura extras que os CSPs podem promulgar em virtude de seu tamanho e poder tecnológico), todos os provedores de serviços estão sujeitos a disponibilidade limitada devido a problemas técnicos ou downtime causados por ameaças cibernéticas.

Casos de uso de STaaS

O STaaS demonstrou utilidade considerável em inúmeras atividades relacionadas à proteção e preservação de dados, incluindo os seguintes casos de uso:

  • Armazenamento de dados brutos para fins de arquivamento de dados
  • Substituição de disco(s)
  • Sistema de gerenciamento de banco de dados

Principais provedores de STaaS

Três grandes empresas de tecnologia são os maiores fornecedores de serviços de STaaS. De acordo com estatísticas de fevereiro de 2024 do Synergy Research Group, eles combinam para comandar cerca de dois terços do mercado global de infraestrutura de nuvem:

  • Amazon Web Services (AWS): a AWS lidera todos os concorrentes com uma impressionante participação de mercado de 34% e oferece mais de 200 serviços baseados em nuvem para uma ampla variedade de aplicações industriais e técnicas. Sua linha de produtos inclui um serviço de object storage que permite o uso de data lakes (repositórios centralizados construídos para armazenar dados estruturados e dados não estruturados).
  • Microsoft Azure: a plataforma de nuvem Azure da Microsoft está em segundo lugar em termos de participação de mercado (23%) entre os CSPs. Assim como a concorrente AWS, o pacote Azure é amplo, com mais de 200 produtos e serviços. O Azure Storage tem várias funcionalidades expressamente projetadas para armazenamento de dados, talvez nenhuma mais popular do que os blobs do Azure Storage. Os blobs, que são arquivos, aceitam dados de muitas fontes.
  • Google Cloud Platform (GCP): ocupando o terceiro lugar entre os CSPs, a participação de mercado do Google em 2023 foi avaliada em cerca de 10%. As ofertas de STaaS do GCP incluem object storage, recuperação de dados e vários bancos de dados, incluindo um banco de dados NoSQL superdimensionado, projetado para lidar com aplicativos em tempo real e operações analíticas em grande escala.
  • Alibaba Cloud: a Alibaba registrou uma participação de mercado de 5% em 2023, graças ao seu destaque na Ásia. Sua linha de soluções de armazenamento apresenta produtos como block storage, object storage, file storage, cloud storage e backup em nuvem.
  • IBM® Cloud: capturando aproximadamente 4% do mercado de CSPs, a lista de mais de 170 produtos do IBM Cloud Services abrange configurações de nuvem híbrida e multinuvem, locais.

Vários outros CSPs também atendem a esse mercado. O segundo nível de empresas normalmente inclui as seguintes:

  • China Telecom
  • Huawei
  • MongoDB
  • Oracle
  • Snowflake
  • VMware
