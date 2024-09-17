O que é armazenamento como serviço (STaaS)?

A relação formal entre uma organização e um CSP que fornece armazenamento como serviço (STaaS) começa com a elaboração de contratos de nível de serviço (SLAs). Esses documentos contratuais vinculam legalmente uma organização aos provedores de serviços, definem os preços envolvidos e estabelecem outras variáveis relacionadas ao serviço gerenciado (como armazenamento, custo por gigabyte armazenar e custo por transferência de dados).

As discussões de STaaS são frequentemente baseadas em diferenças percebidas entre dados "frios" e dados "quentes". Considera-se que os dados frios têm pouca importância imediata, enquanto os dados quentes são informações que se pensa estarem em uso ativo e, portanto, são considerados importantes.

A analogia óbvia aqui é com a comida. Dados quentes são como comida quente. Ela precisa ser servida rapidamente e, portanto, sua solução de armazenamento deve ser capaz de oferecer um mínimo de flexibilidade para habilitar esse serviço rápido. Os dados ativos permanecem na mesa, prontos para serem servidos. Dados frios são mais como sobras, anteriormente alimentos quentes que precisam ser mantidos com segurança por meio de refrigeração. Dados frios vão para o armazenamento frio. E para dados que você pode ou não reaquecer, há sempre o freezer.

É certo que essas distinções de quente/frio são totalmente subjetivas. Também vale a pena notar que muitos (e talvez até a maioria) dos dados sofrem mudanças drásticas de temperatura durante seu ciclo de vida. No entanto, priorizar os dados de acordo com suas necessidades presentes e futuras previstas é uma maneira de fornecer triagem de informações, dividindo os dados por sua temperatura presumida.

Um modelo alternativo de preços é baseado puramente na eficiência de custos. Embora o modelo econômico quase sempre forneça os custos gerais mais baratos, há um problema, na forma de acesso limitado ou desempenho abaixo do ideal. Por quê? Porque o modelo econômico tem um preço para acomodar somente dados frios. Se os dados em questão forem informações que sua organização provavelmente precisará e usará com frequência, talvez seja mais aconselhável encontrar outro método de armazenamento.

A temperatura dos dados também se torna muito importante para ajudar a garantir serviços de armazenamento de dados tranquilos. Para dados de maior temperatura (e importância), os SLAs implementados tornam-se especialmente críticos. É aqui que questões como velocidades de acesso e tempos de atividade projetados são declaradas com clareza e onde uma empresa deve aprender se suas necessidades de armazenamento de dados são semelhantes às de seu CSP.