O que é armazenamento como serviço (STaaS)?

Armazenamento como serviço (STaaS) é um modelo de assinatura no qual as empresas economizam custos iniciais e despesas de mão de obra ao transferir cargas de trabalho e gerenciamento de dados para plataformas de armazenamento de dados de terceiros. As soluções de STaaS normalmente exigem espaço de armazenamento alugado na nuvem pública, mas podem envolver a infraestrutura de armazenamento no local.
Duas preocupações motivaram a criação do STaaS:
O StaaS foi inicialmente desenvolvido como uma alternativa de menor custo, especialmente para pequenas e médias empresas que não tinham orçamentos suficientes para financiar todos os seus custos de armazenamento em nuvem e gerenciar todas as suas necessidades de armazenamento de dados. Agora, organizações de todos os tamanhos podem e empregam métodos de STaaS.
As empresas de tecnologia que operam as plataformas de armazenamento de dados de terceiros que oferecem serviços de STaaS são chamadas de provedores de serviços de nuvem (CSPs).
Três tipos de armazenamento dominam o campo de armazenamento de dados e qualquer discussão de STaaS:
A relação formal entre uma organização e um CSP que fornece armazenamento como serviço (STaaS) começa com a elaboração de contratos de nível de serviço (SLAs). Esses documentos contratuais vinculam legalmente uma organização aos provedores de serviços, definem os preços envolvidos e estabelecem outras variáveis relacionadas ao serviço gerenciado (como armazenamento, custo por gigabyte armazenar e custo por transferência de dados).
As discussões de STaaS são frequentemente baseadas em diferenças percebidas entre dados "frios" e dados "quentes". Considera-se que os dados frios têm pouca importância imediata, enquanto os dados quentes são informações que se pensa estarem em uso ativo e, portanto, são considerados importantes.
A analogia óbvia aqui é com a comida. Dados quentes são como comida quente. Ela precisa ser servida rapidamente e, portanto, sua solução de armazenamento deve ser capaz de oferecer um mínimo de flexibilidade para habilitar esse serviço rápido. Os dados ativos permanecem na mesa, prontos para serem servidos. Dados frios são mais como sobras, anteriormente alimentos quentes que precisam ser mantidos com segurança por meio de refrigeração. Dados frios vão para o armazenamento frio. E para dados que você pode ou não reaquecer, há sempre o freezer.
É certo que essas distinções de quente/frio são totalmente subjetivas. Também vale a pena notar que muitos (e talvez até a maioria) dos dados sofrem mudanças drásticas de temperatura durante seu ciclo de vida. No entanto, priorizar os dados de acordo com suas necessidades presentes e futuras previstas é uma maneira de fornecer triagem de informações, dividindo os dados por sua temperatura presumida.
Um modelo alternativo de preços é baseado puramente na eficiência de custos. Embora o modelo econômico quase sempre forneça os custos gerais mais baratos, há um problema, na forma de acesso limitado ou desempenho abaixo do ideal. Por quê? Porque o modelo econômico tem um preço para acomodar somente dados frios. Se os dados em questão forem informações que sua organização provavelmente precisará e usará com frequência, talvez seja mais aconselhável encontrar outro método de armazenamento.
A temperatura dos dados também se torna muito importante para ajudar a garantir serviços de armazenamento de dados tranquilos. Para dados de maior temperatura (e importância), os SLAs implementados tornam-se especialmente críticos. É aqui que questões como velocidades de acesso e tempos de atividade projetados são declaradas com clareza e onde uma empresa deve aprender se suas necessidades de armazenamento de dados são semelhantes às de seu CSP.
As organizações gostam da conveniência do armazenamento como serviço (STaaS) e da maneira como ele gerencia as operações de armazenamento, mesmo que as necessidades de armazenamento continuem aumentando. A seguir estão alguns dos benefícios que o STaaS pode fornecer:
É irônico que a mesma coisa que permite o STaaS (computação em nuvem) também seja responsável por alguns aspectos negativos do uso do STaaS:
O STaaS demonstrou utilidade considerável em inúmeras atividades relacionadas à proteção e preservação de dados, incluindo os seguintes casos de uso:
Três grandes empresas de tecnologia são os maiores fornecedores de serviços de STaaS. De acordo com estatísticas de fevereiro de 2024 do Synergy Research Group, eles combinam para comandar cerca de dois terços do mercado global de infraestrutura de nuvem:
Vários outros CSPs também atendem a esse mercado. O segundo nível de empresas normalmente inclui as seguintes:
