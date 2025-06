O Kubernetes automatiza e agenda a implementação, o gerenciamento e o escalonamento de contêineres—componentes de aplicações leves e executáveis que combinam o código-fonte com todas as bibliotecas e dependências do sistema operacional (SO) necessárias para executar o código em qualquer ambiente.

Os contêineres permitem que os componentes de aplicações compartilhem os recursos de uma única instância de um sistema operacional, da mesma forma que as máquinas virtuais (VMs) permitem que as aplicações compartilhem os recursos de um único computador físico. Menores e mais eficientes em termos de recursos do que as VMs e mais adequados para os ciclos de liberação incrementais das metodologias de desenvolvimento ágil e DevOps, os contêineres se tornaram as unidades de computação de fato das modernas aplicações nativas da nuvem. Empresas que usam contêineres relatam outros benefícios, como melhoria na qualidade dos aplicativos, maiores níveis de inovação e muito mais:

À medida que o desenvolvimento nativo da nuvem se torna mais popular e os contêineres proliferam em uma organização, os recursos de orquestração de contêineres do Kubernetes, que incluem agendamento, balanceamento de carga, integridade e muito mais, facilitam muito o gerenciamento dessa proliferação. No entanto, o Kubernetes é uma ferramenta complexa que exige que os desenvolvedores executem ou modelem muitas tarefas repetitivas, como extrair o código-fonte da aplicação de repositórios, criar e provisionar uma imagem de contêiner em torno do código e configurar conexões de rede fora do Kubernetes usando diferentes ferramentas. A incorporação de contêineres gerenciados pelo Kubernetes em um pipeline automatizado de integração contínua/entrega contínua (CI/DC) requer ferramentas especiais e programação personalizada.

O Knative elimina essa complexidade com ferramentas que automatizam essas tarefas de dentro do Kubernetes. Um desenvolvedor pode definir o conteúdo e a configuração do contêiner em um único arquivo de manifesto YAML , e o Knative faz o resto, criando o contêiner e executando a programação de rede para configurar uma rota, entrada, balanceamento de carga e muito mais. O Knative também oferece uma interface de linha de comando, Knative CLI, que permite aos desenvolvedores acessar as funcionalidades do Knative sem editar arquivos YAML .