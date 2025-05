O que é um data center verde?

As estratégias de contenção de corredores quentes e frios também contribuem para melhorar a eficiência do resfriamento em data centers. Essas técnicas organizam os racks de servidores para otimizar o fluxo de ar e evitar a mistura entre o ar quente e o ar frio. No modelo de contenção do corredor quente, os racks ficam voltados uns para os outros, e o ar quente é canalizado para um corredor isolado.

O confinamento de corredor frio organiza os racks dos servidores com as entradas de ar frio voltadas umas para as outras, formando um corredor frio isolado. Isso melhora a eficiência da refrigeração, alivia os sistemas de resfriamento e garante uma distribuição de temperatura mais uniforme e previsível. Com isso, o data center economiza energia em suas operações.3