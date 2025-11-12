Os líderes de dados estão enfrentando uma nova realidade dupla: estão sob pressão para apresentar dados para iniciativas de IA, mas precisam garantir que seus dados permaneçam seguros e mantidos fora das mãos de hackers. Infelizmente, a lacuna entre a governança e a supervisão da IA pode estar deixando esses dados expostos.

O relatório anual Custo de uma Violação de Dados da IBM, que analisou 600 organizações violadas em 17 setores em todo o mundo, deixa claro que essa lacuna pode ser cara em termos de roubo de dados, interrupção operacional e multas pesadas pagas aos reguladores. As violações de dados também podem expor as empresas a danos à reputação, à erosão da confiança entre os clientes e à rotatividade de clientes.

Para diretores e outros líderes de dados, ou qualquer outra pessoa responsável pela estratégia de dados, governança e criação de valor, essa pesquisa é um alerta. Com a interrupção operacional afetando 31% das organizações violadas estudadas e 60% sofrendo comprometimento direto de dados devido à cadeia de suprimentos de IA e a ataques a modelos, as descobertas são mais do que manchetes. São um modelo de ação para os CDOs.

A importância dessas descobertas vai além de uma questão de segurança: representam um desafio estratégico de liderança. O CDO (Chief Data Officer) está na interseção entre inovação de dados e governança de dados, sendo responsável por garantir o poder transformador da IA (Inteligência Artificial) e assegurar que essa transformação não comprometa a confiança, a conformidade ou a resiliência.