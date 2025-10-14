Com o avanço da IA, uma estratégia de dados clara e viável nunca foi tão importante.

Nuance é necessária; cada caso de uso da IA tem suas próprias necessidades de dados. Para obter o máximo da IA generativa, por exemplo, é preciso ter dados não estruturados bem gerenciados.

Seja qual for seu objetivo, uma estratégia de dados bem-sucedida começa com a compreensão de seu cenário de dados: ativos de dados, infraestrutura de dados e uso de dados corporativos. Você também terá que criar uma cultura de habilidade de dados, democratização de dados e conhecimento de IA que capacite as equipes em toda a sua organização.

A estrutura a seguir, composta por seis partes, ajudará você a desenvolver uma estratégia de dados para cultivar IA escalável em toda a sua empresa e que ajude você a atingir seus objetivos de negócios.