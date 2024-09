O que é combinação de especialistas?

Como mencionado anteriormente, as vantagens dos modelos esparsos às vezes são moderadas por sua complexidade adicional. Os desafios de implementar MoEs são particularmente evidentes no processo de ajuste fino . Os modelos esparsos são mais propensos ao sobreajuste do que os modelos densos tradicionais, e a presença de camadas MoE esparsas e camadas FFN densas complica o uso de uma abordagem única para todos.

Uma série de observações e abordagens têm sido propostas para reduzir a instabilidade ao ajustar as MoEs. Os autores do artigo "Switch Transformers" observaram que as variantes com menos especialistas tiveram um ajuste fino mais bem-sucedido, o que sugere que os benefícios de um número maior de especialistas em pré-treinamento podem ser contrabalançados por seu obstáculo à especialização em tarefas posteriores.

No artigo de 2022 "ST-MoE: Designing Stable and Transferable Sparse Expert Models", Zoph et al compararam os resultados de 5 abordagens diferentes: ajuste fino de todos os parâmetros ("Todos"), apenas parâmetros não MoE ("Não MoE" ), apenas parâmetros MoE ("MoE"), apenas os parâmetros de autoatenção do codificador-decodificador ("Atenção") e apenas os parâmetros FFN não MoE ("FFN").

Quase nenhuma diferença foi encontrada entre Todos e Não MoE

O ajuste fino apenas dos parâmetros de atenção resultou em uma pequena redução no desempenho.

A atualização apenas dos parâmetros da MoE degradou significativamente o desempenho do modelo, apesar do fato de que cerca de 80% dos parâmetros do modelo residiam nas camadas esparsas da MoE.

O FFN foi a única abordagem que melhorou o desempenho em relação à linha de base Todos.

Os autores levantaram a hipótese de que, como as camadas de especialistas representavam apenas um quarto do total de camadas de seu modelo, e um token verá no máximo apenas dois especialistas por camada, isolar os parâmetros de MoE resulta em atualizações de peso menos abrangentes (e, portanto, maior sobreajuste e perda de treinamento).8



Combinação de ajuste de instrução de especialistas

Um artigo de julho de 2023, "Mixture-of-Experts Meets Instruction Tuning", explorou o impacto do ajuste de instruções em modelos MoE usando equivalentes dos LLMs T5 e Flan-T5 do Google – uma versão do T5 ajustada por instrução com o protocolo Flan do Google (link externo ao site ibm.com) – como linha de base. O experimento comparou quatro configurações: ajuste fino de um modelo T5 denso, ajuste fino de um modelo Flan-T5 denso, ajuste fino de um modelo MoE e ajuste fino de um modelo Flan-MoE ajustado por instrução.

Como esperado, o equivalente denso do T5 superou o MoE após o ajuste fino. Mas, por outro lado, o modelo Flan-MoE com ajuste fino superou significativamente o modelo Flan-T5 ajustado. Além disso, a melhora do Flan-MoE em relação ao MoE foi ainda maior do que a melhora do Flan-T5 em relação ao T5 original.9

De forma encorajadora, isso sugere que, apesar de suas dificuldades com o ajuste fino padrão, os modelos MoE na verdade se beneficiam mais do ajuste de instruções do que seus equivalentes densos. Essa descoberta foi realizada com o aclamado lançamento do Mixtral 8x7B Instruct, uma variante ajustada por instruções do Mixtral que é oferecida como um modelo de base no IBM watsonx.ai.