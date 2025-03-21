Os benefícios da IA agêntica são atraentes. “A IA agenciada nos aproxima do caso de uso que, até recentemente, considerávamos ficção científica, onde as máquinas podem concluir tarefas complexas envolvendo fluxo de trabalho complexo, baseado em dados tomados de decisão e tomada de ação, com mínima intervenção humana”, escreve Cole Stryker, da IBM .

Os agentes de IA podem analisar as ferramentas à sua disposição, usar assistentes de IA para encontrar mais informações sobre tópicos e orientar os usuários por meio dessas etapas. A IA multimodal também está acelerando a adoção agentes, aumentando a capacidade dos sistemas agentes de analisar o mundo em vários meios, projetar várias etapas à frente e agir em nome do usuário.

Nas arquiteturas multiagentes tradicionais, os humanos projetam a lógica de controle para resolver problemas claramente definidos. Por outro lado, os agentes de IA (ou agentes LLM) usam a lógica de controle criada pela IA generativa, com o LLM atuando como um orquestrador ou coordenador. O novo modelo IBM ® Granite ® 3.0 8B Instruct exemplifica essa abordagem, oferecendo suporte a casos de uso de agentes que exigem a chamada de ferramentas, e o IBM watsonx Orchestrate amplia essas capacidades para oferecer suporte à funcionalidade de agentes para recursos humanos e funções de bate-papo .

Sistemas de IA agênticas totalmente realizados têm a capacidade autônoma de projetar fluxos de trabalho e usar ferramentas para resolver problemas complexos — sejam eles antecipados, vagamente definidos ou imprevistos. Por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs), essas ferramentas podem interagir em ambientes externos ao mesmo tempo em que utilizam os dados nos quais seus modelos foram treinados.

“Os sistemas agentes possuem uma noção de planejamento, loops, reflexão e outras estruturas de controle que utilizam amplamente os recursos de raciocínio inerentes ao modelo para realizar uma tarefa de ponta a ponta”, escrevem os pesquisadores IBM . "Combinado com a capacidade de usar ferramentas, plug-ins e chamadas de função, os agentes têm poderes para fazer um trabalho mais geral."

Considere alguns casos de uso no setor de serviços financeiros: sistemas de IA agêntica podem otimizar de forma autônoma as comunicações com os clientes e adaptar as estratégias de engajamento. Elas poderiam avaliar a qualidade de crédito, personalizar ofertas de empréstimos e gerenciar de forma autônoma contas de alto risco. Eles também podem rastrear ameaças de mercado em tempo real e recomendar a mitigação de riscos. Esses sistemas podem ser capazes de melhorar significativamente a produtividade, mas somente se as preocupações de segurança e observabilidade forem abordadas.