A explosão do termo "IA agêntica" na mídia pode fazer com que você se pergunte: é simplesmente uma nova frase de marketing? Afinal, o termo "agente" (ou "agente virtual") há muito tempo é usado em inteligência artificial (IA) para se referir a um auxiliar automatizado, como chatbots para atendimento ao cliente ou funções de RH.
De forma mais ampla, na automação robótica de processos, um robô de software poderia atuar como um agente para um usuário ou aplicação executar tarefas específicas. Os casos de uso incluem gerenciamento da cadeia de suprimentos, processamento de folha de pagamento e administração de banco de dados, só para citar alguns. Microsserviços também podem ser considerados sistemas multiagentes.
Nós temos agentes há tanto tempo quanto a IA. A novidade é a IA agêntica agora é definida por sua dependência da IA generativa. Seu entusiasmo decorre do potencial de estender as habilidades probabilísticas emergentes dos modelos de linguagem ampla (LLMs) a novos espaços de ação. Enquanto a IA generativa cria respostas ou conteúdo, a IA do agente age de forma autônoma sobre essas respostas. Esses recursos geram novos riscos éticos e preocupações de governança, que exploraremos.
Os benefícios da IA agêntica são atraentes. “A IA agenciada nos aproxima do caso de uso que, até recentemente, considerávamos ficção científica, onde as máquinas podem concluir tarefas complexas envolvendo fluxo de trabalho complexo, baseado em dados tomados de decisão e tomada de ação, com mínima intervenção humana”, escreve Cole Stryker, da IBM .
Os agentes de IA podem analisar as ferramentas à sua disposição, usar assistentes de IA para encontrar mais informações sobre tópicos e orientar os usuários por meio dessas etapas. A IA multimodal também está acelerando a adoção agentes, aumentando a capacidade dos sistemas agentes de analisar o mundo em vários meios, projetar várias etapas à frente e agir em nome do usuário.
Nas arquiteturas multiagentes tradicionais, os humanos projetam a lógica de controle para resolver problemas claramente definidos. Por outro lado, os agentes de IA (ou agentes LLM) usam a lógica de controle criada pela IA generativa, com o LLM atuando como um orquestrador ou coordenador. O novo modelo IBM ® Granite ® 3.0 8B Instruct exemplifica essa abordagem, oferecendo suporte a casos de uso de agentes que exigem a chamada de ferramentas, e o IBM watsonx Orchestrate amplia essas capacidades para oferecer suporte à funcionalidade de agentes para recursos humanos e funções de bate-papo .
Sistemas de IA agênticas totalmente realizados têm a capacidade autônoma de projetar fluxos de trabalho e usar ferramentas para resolver problemas complexos — sejam eles antecipados, vagamente definidos ou imprevistos. Por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs), essas ferramentas podem interagir em ambientes externos ao mesmo tempo em que utilizam os dados nos quais seus modelos foram treinados.
“Os sistemas agentes possuem uma noção de planejamento, loops, reflexão e outras estruturas de controle que utilizam amplamente os recursos de raciocínio inerentes ao modelo para realizar uma tarefa de ponta a ponta”, escrevem os pesquisadores IBM . "Combinado com a capacidade de usar ferramentas, plug-ins e chamadas de função, os agentes têm poderes para fazer um trabalho mais geral."
Considere alguns casos de uso no setor de serviços financeiros: sistemas de IA agêntica podem otimizar de forma autônoma as comunicações com os clientes e adaptar as estratégias de engajamento. Elas poderiam avaliar a qualidade de crédito, personalizar ofertas de empréstimos e gerenciar de forma autônoma contas de alto risco. Eles também podem rastrear ameaças de mercado em tempo real e recomendar a mitigação de riscos. Esses sistemas podem ser capazes de melhorar significativamente a produtividade, mas somente se as preocupações de segurança e observabilidade forem abordadas.
A IA agêntica amplia todos os riscos que se aplicam à IA tradicional, à IA preditiva e à IA generativa, pois maior agência significa mais autonomia e, portanto, menos interação humana.
Esses riscos devem ser abordados tanto por meios tecnológicos quanto pela responsabilidade humana por testes e resultados. É necessário um framework operacional robusto para governança e gestão do ciclo de vida.
"Dar mais liberdade aos LLMs para interagir com o mundo exterior tem o potencial de ampliar seus riscos", diz Maya Murad, gerente técnica de produto da IBM Research. "Muitas coisas podem dar errado quando você dá a um agente o poder de criar e, em seguida, executar códigos como parte do caminho para responder a uma consulta. Você pode acabar excluindo todo o seu sistema de arquivos ou saída de informações proprietárias."
"Agentes demonstraram especificamente ser 'menos robustos, propensos a comportamentos mais prejudiciais e capazes de gerar conteúdo mais furtivo do que os LLMs, destacando desafios significativos de segurança'", citam pesquisadores da IBM.
Murad recomenda limitar esses riscos executando o código em uma área de testes segura, instalando medidas de segurança e realizando pesquisas de segurança ofensivas por meio de simulações adversárias, análise malware e testes de intrusão (red teaming). As políticas da empresa sobre como e onde compartilhar dados também devem ser aplicadas.
Estão surgindo novas estratégias para testar e monitorar sistemas de IA agêntica, incluindo modelos de ataques adversários e métodos de rastreamento , como agentes guardiões. No entanto, essas estratégias devem ser avaliadas para alinhamento com a governança organizacional em ética, segurança e risco.
A governança automatizada de IA, que abrange desenvolvimento, implementação e operações, ajuda a garantir que os modelos de IA permaneçam alinhados às suas intenções. Conjunto de ferramentas flexível e completo, como IBM watsonx.governance pode acelerar o fluxo de trabalho responsável e ajudar na conformidade regulatória.
A IA agêntica está avançando tão rapidamente que as organizações podem ter dificuldade em encontrar precedentes ou melhores práticas para minimizar os danos. Como tem o potencial de ampliar o impacto de dados com viés ou algoritmos tendenciosos, as organizações devem assumir a liderança ética e desenvolver cuidadosamente frameworks de governança de IA organizacional juntamente com a governança de IA automatizada.
Como já escrevemos, a base de toda a governança de IA é centrada no ser humano. A governança organizacional inclui a definição de processos de ingestão e inventário de modelos de IA. Também envolve a gestão e manutenção de programas de comunicação e alfabetização dos funcionários e a designação de líderes responsáveis para supervisionar a governança e se manterem atualizados sobre a evolução das regulamentações.
A operacionalização da governança de IA de forma eficaz e responsável requer certas etapas, e atenção especial deve ser dada às considerações únicas da IA agêntica. Essas etapas e considerações são:
A responsabilidade pelos impactos dos sistemas de IA agêntica abrange os criadores do LLM, os adaptadores de modelos, os implementadores e os usuários de aplicações de IA. Estão surgindo melhores práticas de segurança (PDF), que incluem:
A arquitetura de agentes multiplica as oportunidades da IA generativa e seus riscos. Diante dessa complexidade, os programas piloto de IA agêntica devem envolver os casos de uso de menor risco da sua organização.
A exploração abrangente de riscos exige uma abordagem estruturada. No ano passado, pesquisadores do MIT criaram o AI Risk Repository, um banco de dados com mais de 700 riscos citados na literatura sobre IA. Identifica e categoriza riscos extraídos de 43 frameworks de IA produzidos por pesquisas, indústria e organizações governamentais. Ele inclui taxonomias úteis para classificar como, quando e por que os riscos ocorrem e em sete domínios, com subdomínios dentro de cada um:
A fase inicial da governança de IA agêntica se reflete em uma nota dos autores (PDF):
"Várias áreas de risco parecem pouco exploradas... [Os agentes de IA são] explorados em [apenas] dois documentos incluídos. A IA agêntica pode ser particularmente importante de se considerar, pois apresenta novas classes de riscos associados à posse e ao uso de recursos perigosos, como o autoaperfeiçoamento recursivo...
Os participantes de exercícios de exploração de risco são aconselhados a se familiarizarem com tais taxonomias e estruturas de risco. Eles também devem ser assegurados de que suas experiências e percepções de riscos do mundo real podem ser válidas, dada a escassez de pesquisas de riscos em determinados domínios.
Organizações que visam realizar o enorme potencial da IA agêntica precisarão de investimento e planejamento cuidadosos. Considere que levou vários anos para que os projetos de IA generativa alcançassem o grande sucesso. De acordo com a Gartner, “Pelo menos 30% dos projetos de IA generativa serão abandonados após a prova de conceito, até o final de 2025, devido à má qualidade de dados, controles de riscos inadequados, custos crescentes ou valor de negócios pouco claro”.2
Como sua organização pode superar as dificuldades nessa próxima fase da IA? Um relatório da Gartner afirma que “os serviços de consultoria e implementação de IA generativa aceleram resultados mensuráveis, não arriscados, democratizados e específicos para a organização que os está comprando”.3
O relatório faz as seguintes recomendações:
Acreditamos que a IBM Consulting atende a todos esses critérios. Ele ajuda os clientes a implementar IA por meio de abordagens ponderadas e informadas sobre estratégia, dados, arquitetura, segurança e governança. Se a sua organização quiser explorar ou implementar uma solução de IA agêntica, nossos especialistas podem ajudar você a mitigar os riscos e aumentar o valor do negócio
Se você optar por personalizar aplicativos e habilidades criados previamente ou criar e implementar serviços agênticos personalizados usando um estúdio de IA, a plataforma IBM watsonx tem aquilo de que você precisa.