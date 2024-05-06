A ascensão dos modelos de base que impulsionam o crescimento da IA generativa e de outros casos de uso de IA oferece possibilidades empolgantes, mas também levanta novas questões e preocupações sobre o projeto, desenvolvimento, implementação e uso éticos.
A publicação do Conselho de Ética em IA da IBM, intitulada " Modelos de base: oportunidades, riscos e medidas de mitigação", lida com essas preocupações e explora os benefícios, riscos, proteções e medidas de mitigação da tecnologia.
O artigo apresenta os riscos potenciais associados aos modelos de base através das lentes de ética, leis e regulamentações em três categorias diferentes:
Esses riscos são estruturados em relação a se estão associados ao conteúdo fornecido ao modelo de base (a entrada) ou ao conteúdo gerado por ele (a saída), ou se estão relacionados a desafios adicionais. Eles são apresentados em uma tabela, que destaca por que esses riscos são uma preocupação e por que é importante considerar esses riscos durante o desenvolvimento, a liberação e o uso de modelos de base.
Além disso, este artigo destaca algumas das estratégias e ferramentas de mitigação disponíveis, como o portfólio watsonx de produtos de IA e ferramentas de IA confiáveis de código aberto. Essas estratégias se concentram em equilibrar a segurança com a inovação e permitir que os usuários tenham a experiência do poder da IA e dos modelos de base.
Os exemplos abaixo destacam o uso das informações fornecidas no artigo.
O Risk Atlas proporciona uma experiência educacional interativa para a taxonomia de riscos descritos neste artigo. Ele permite que os clientes do watsonx e o público em geral explorem com mais detalhes os riscos, suas implicações para as empresas, exemplos e soluções da IBM para ajudar a mitigar esses riscos.
De acordo com Michael Hind, Distinguished Research Staff Member da IBM Research,“o Risk Atlas permite que gerentes de risco, profissionais de IA e pesquisadores compartilhem um vocabulário de risco de IA. Serve como um alicerce para estratégias de mitigação de riscos e novas tecnologias de pesquisa.”
O conteúdo do Risk Atlas já está disponível no watsonx.governance. A biblioteca de riscos pode ser vinculada a casos de uso de IA que utilizam modelos preditivos e IA generativa. Esse processo é automatizado usando um questionário de avaliação de identificação de risco que pode copiar automaticamente os riscos identificados que podem ser aplicáveis ao caso de uso para avaliação adicional pelo proprietário do caso de uso. Isso pode ajudar os usuários a criar um perfil de risco de seu caso de uso de IA com apenas alguns cliques para implementar mitigações e controles apropriados. Depois que os riscos do caso de uso tiverem sido avaliados, o caso de uso poderá ser enviado para aprovação para desenvolvimento do modelo.
"O novo questionário de avaliação de identificação de risco desenvolvido pelo Risk Atlas ajuda os usuários do watsonx.governance a entender o nível de risco associado a um caso de uso e a entender o tipo e a frequência de monitoramento necessários para gerenciar o risco. O perfil de risco é capturado como parte da trilha de auditoria do ciclo de vida do modelo e ajuda a estabelecer a explicabilidade e a transparência necessárias para a adoção responsável da IA", disse Heather Gentile, Diretora de Gerenciamento de Produtos do watsonx.governance para Dados e IA da IBM e um Ponto Focal de Ética em IA.
Para os projetistas de sistemas de IA generativa, é fundamental incorporar a mitigação de riscos em todos os estágios do processo de projeto, especialmente durante a definição da solução. Articulando as entradas do usuário, definindo os dados e o treinamento necessários e identificando a variabilidade na saída gerada, as equipes ganham condições de entender melhor os riscos de treinamento, ajuste e inferência que podem estar associados aos nossos projetos. Ao incorporar esse mapeamento de riscos em nosso processo de projeto por meio de atividades focadas de design thinking, as empresas podem mitigar proativamente esses riscos por meio de iterações de projeto ou soluções alternativas.
A adoção de uma abordagem de projeto centrada no ser humano amplia a avaliação do risco para usuários secundários e terciários, aprofunda nossa compreensão de todos os riscos, inclusive os riscos não técnicos e sociais, e identifica sua provável ocorrência nas fases de projeto e implementação. Lidar com esses riscos no início do processo promove o desenvolvimento de soluções de IA responsáveis e confiáveis.
De acordo com Adam Cutler, Distinguished Designer in AI Design, "A tomada de decisão ética não é outra forma de solução de problemas técnicos. O Enterprise Design Thinking para dados e IA ajuda as equipes a descobrir e resolver problemas baseados em dados, mantendo as necessidades humanas como foco, permitindo que equipes inteiras sejam intencionais sobre propósito, valor e confiança antes que uma única linha de código seja escrita (ou gerada).”
Modelos de base: oportunidades, riscos e mitigações levará você a uma jornada para perceber o potencial dos modelos de base, entender a importância dos riscos que eles podem causar e aprender sobre estratégias para mitigar seus possíveis efeitos.
