A ascensão dos modelos de base que impulsionam o crescimento da IA generativa e de outros casos de uso de IA oferece possibilidades empolgantes, mas também levanta novas questões e preocupações sobre o projeto, desenvolvimento, implementação e uso éticos.

A publicação do Conselho de Ética em IA da IBM, intitulada " Modelos de base: oportunidades, riscos e medidas de mitigação", lida com essas preocupações e explora os benefícios, riscos, proteções e medidas de mitigação da tecnologia.

O artigo apresenta os riscos potenciais associados aos modelos de base através das lentes de ética, leis e regulamentações em três categorias diferentes:

Tradicionais Riscos conhecidos de formas anteriores ou anteriores de sistemas de IA. Amplificados Riscos conhecidos, mas agora intensificados devido às características intrínsecas dos modelos de base, principalmente seus recursos generativos inerentes Novos. Riscos emergentes intrínsecos aos modelos de base e suas recursos generativos inerentes

Esses riscos são estruturados em relação a se estão associados ao conteúdo fornecido ao modelo de base (a entrada) ou ao conteúdo gerado por ele (a saída), ou se estão relacionados a desafios adicionais. Eles são apresentados em uma tabela, que destaca por que esses riscos são uma preocupação e por que é importante considerar esses riscos durante o desenvolvimento, a liberação e o uso de modelos de base.

Além disso, este artigo destaca algumas das estratégias e ferramentas de mitigação disponíveis, como o portfólio watsonx de produtos de IA e ferramentas de IA confiáveis de código aberto. Essas estratégias se concentram em equilibrar a segurança com a inovação e permitir que os usuários tenham a experiência do poder da IA e dos modelos de base.

Os exemplos abaixo destacam o uso das informações fornecidas no artigo.