Promover um futuro mais ético aproveitando a tecnologia

É verdade que a inovação muitas vezes avança muito rápido para que todos possam acompanhar. No entanto, este é o melhor momento para definir e construir as estratégias corretas para proteger as pessoas e seus interesses. Estamos em um momento crítico no desenvolvimento de tecnologias como a IA generativa, que tem levantado questões importantes. A IBM tem experiência extensa em introduzir tecnologia responsável em áreas de negócios e pesquisa, e trabalhamos para manter a confiança enquanto a sociedade explora as oportunidades apresentadas por essas tecnologias transformadoras, sempre orientados por nosso compromisso contínuo com a ética.

No centro de nossos esforços de tecnologia responsável está nosso Conselho de Ética de IA, que integra nossos princípios nas práticas de negócios e na tomada de decisão. Além de apoiar nossos princípios, o conselho compartilha thought leadership sobre questões emergentes e tecnologia que ajudam a IBM a servir como líder e motivação de inovação nesse campo importante e em evolução da IA generativa. Essa direção resultou em marcos significativos no ano passado, como o lançamento do IBM watsonx.governance, para acelerar os fluxos de trabalho de IA responsável, e a criação da AI Alliance, uma comunidade internacional focada em promover a IA aberta, segura e IA responsável.

Nossos esforços internos estão bem alinhados com a abordagem ética em IA que promovemos externamente, compreendendo que o propósito da IA é aumentar a inteligência humana, que os dados e insights pertencem ao seu criador e que a tecnologia deve ser transparente e explicável. Tudo isso é sustentado por nossos princípios de explicabilidade, justiça, robustez, transparência e privacidade.

Enquanto trabalhamos continuamente para manter a confiança de nossos clientes e da sociedade, trazendo novas tecnologias poderosas para o mundo de forma responsável e com um propósito claro, sabemos que nossa missão também se estende ao trabalho com nossos fornecedores para ampliar ainda mais nosso impacto. Além da nossa força de trabalho, estamos fazendo progresso no objetivo que anunciados em 2023 para treinar 1.000 fornecedores de tecnologia em ética tecnológica até 2025, com mais de 600 fornecedores da IBM treinados no final de 2023.

Por fim, completamos esse trabalho usando nossa experiência e conhecimentos para nos adaptarmos com sucesso às novas eras de transformação digital. Como organização, estamos comprometidos em desenvolver políticas e práticas que priorizem a administração responsável dos dados confiados a nós pelos nossos clientes, incluindo o papel que os dados desempenham no desenvolvimento de modelos de IA robustos e confiáveis. Também implementamos uma abordagem de gerenciamento de risco multifacetada para identificar e tratar riscos de cibersegurança, protegendo a integridade das redes, dispositivos de usuário, servidores, aplicações, dados e soluções de nuvem da IBM.