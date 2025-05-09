À medida que as empresas integram cada vez mais a inteligência artificial (IA) generativa e agêntica em seus fluxos de trabalho corporativos, as estratégias tradicionais de gestão de mudanças precisam evoluir para aproveitar o potencial transformador dessas tecnologias.

A gestão de mudanças tradicional se concentra em orientar as empresas durante as transições usando treinamento, comunicação, alinhamento de liderança e engajamento dos stakeholders para minimizar a disrupção e ajudar os funcionários a se adaptarem às mudanças.

A integração da IA, particularmente da IA agêntica, aos fluxos de trabalho e processos da empresa pode “nos ajudar a tomar decisões melhores, prever lacunas de talentos, identificar oportunidades de crescimento e apoiar melhor nossos funcionários”, explica Nickle LaMoreaux, Diretora de Recursos Humanos da IBM. Mas também pode representar desafios para as práticas tradicionais de gestão de mudanças. Por exemplo, a integração de IA pode criar incertezas nos funcionários sobre o impacto nas funções e no desempenho.

A gestão de mudanças com foco na IA ajuda a permitir que as organizações lidem com as preocupações exclusivas relacionadas à integração da IA e gerenciem a integração da IA de forma a se alinhar com seus objetivos estratégicos e níveis de tolerância ao risco.

A análise de dados orientada por IA pode facilitar modificações mais exatas e em tempo real nas estratégias de gestão de mudanças, capacitando as empresas a responder de forma rápida e eficiente às tendências emergentes e aos avanços tecnológicos. Dada a natureza em evolução da integração de IA, a gestão de mudanças é vital além da implementação inicial. A gestão contínua de mudanças envolve treinamento contínuo, ajustes de programas e colaboração com várias stakeholders para manter o alinhamento com os objetivos estratégicos.

As práticas de gestão de mudanças focadas na IA ajudam a criar confiança e transparência em torno da integração dessa tecnologia nas operações de negócios. Nosso novo white paper, Acelerando o valor dos negócios por meio da gestão de mudanças com foco na IA, propõe um framework para gerenciar de forma responsável as mudanças com foco na IA em quatro aspectos principais da gestão de mudanças:

· Confiança: a criação de confiança mitiga a resistência dos funcionários à mudança e ajuda os funcionários a se sentirem seguros, valorizados e confiantes tanto no uso da tecnologia de IA quanto nos objetivos da empresa com a integração da IA. Selecione soluções impactantes que priorizam as necessidades do usuário, estabeleça indicadores-chave de desempenho (KPIs) mensuráveis para integração da IA, ofereça oportunidades de qualificação em IA e eduque os funcionários sobre ética e uso responsável de IA.

· Transparência: a transparência permite que os funcionários entendam melhor a tecnologia que estão usando, deixando a força de trabalho mais disposta a se adaptar e usar a IA para aprimorar seu trabalho. Incorpore a educação em IA aos programas principais, comunique claramente os objetivos da IA, explique as transformações das funções de trabalho, ofereça recursos de qualificação e estabeleça mecanismos para desafiar decisões de IA e relatar preocupações éticas.

· Habilidades: o desenvolvimento de habilidades apoia uma cultura de aprendizado contínuo ao expandir o conhecimento em IA. Dessa forma, os funcionários podem trabalhar em parceria com a IA para promover o uso responsável da tecnologia e incentivar uma atitude experimental que pode acelerar a geração de valor para a empresa. Crie inventários de habilidades, use estratégias de aprendizado personalizadas, incentive o aprendizado autodirigido ou colaborativo e celebre os sucessos por meio de iniciativas como hackathons e projetos-piloto.

• Agilidade: A agilidade para mudanças, ou seja, a capacidade de um indivíduo se adaptar e prosperar em situações novas e incertas, pode ser cultivada em todos os níveis da empresa para responder eficazmente aos novos desafios e oportunidades apresentados pela IA. Implemente as mudanças na IA gradualmente, atualize os recursos regularmente, planeje resultados inesperados e mantenha uma liderança flexível para ajustar as estratégias à medida que as tecnologias de IA e as prioridades dos negócios evoluem.

À medida que as empresas adotam cada vez mais a IA e exploram os recursos da IA agêntica, a gestão de mudanças com foco na IA tornou-se um facilitador essencial para maximizar as vantagens dessas tecnologias. Ao priorizar a confiança, a transparência, o desenvolvimento de habilidades e a agilidade da mudança, as empresas podem enfrentar com sucesso as complexidades e dimensões éticas da integração da IA. Esse foco estratégico alimenta uma cultura que incentiva a integração responsável da IA, liberando o potencial de crescimento e inovação.

Leia o white paper: Acelerando o valor dos negócios por meio da gestão de mudanças com foco em IA

Saiba mais sobre a abordagem da IBM em relação à IA responsável