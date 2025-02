Como a IBM está ganhando eficiência operacional por meio da transparência aprimorada da proveniência de dados

O impacto mais notável que observamos desde que alinhamos mais estreitamente nossas normas de dados internas com as Data Provenance Standards é a redução no tempo necessário para processar as solicitações de liberação de dados. No período de oito meses durante o qual testamos as Data Provenance Standards e implementamos outras melhorias de tecnologia e processo, observamos que o tempo médio de processamento da liberação de dados diminuiu 58% para dados de terceiros e 62% para dados proprietários da IBM. Essa melhoria é particularmente importante devido ao aumento nas solicitações de liberação provenientes do IGP. Em agosto de 2024, o número de solicitações de liberação para dados de terceiros e de propriedade da IBM já havia ultrapassado o número total de todo o ano de 2023.

Essa eficiência aprimorada é altamente valiosa. Nossa equipe de governança de dados é capaz de processar mais solicitações de dados com maior velocidade, o que nos permite escalar nosso programa de governança de dados e, ao mesmo tempo, manter nossos padrões de confiança e transparência. Alguns aspectos das Data Provenance Standards que nos ajudaram a acelerar nossos processos de diligência de dados incluem o seguinte:

Método: descreve os procedimentos usados para coletar, gerar ou compilar os dados. Esse elemento é importante porque os agregadores geralmente não disponibilizam esses detalhes, o que torna mais difícil avaliar a confiabilidade e a validade dos dados.

Classificação de confidencialidade: especifica os tipos de dados confidenciais que se sabe estarem presentes nos dados. Essa classificação orienta o acesso e o manuseio de dados adequados.

Emissor de dados: descreve onde os dados foram originados e se o provedor é o verdadeiro proprietário. Como terceiros podem publicar dados como se fossem seus, esse elemento possibilita a responsabilização e abre uma linha de contato para possíveis consultas.

Isso tem um efeito cascata em toda a nossa empresa. Quando as solicitações de liberação de dados são precisas e processadas com mais eficiência, o desenvolvimento do modelo é acelerado, permitindo que nossas equipes respondam mais rapidamente às solicitações dos clientes. Isso também significa que nosso catálogo de dados liberados entre empresas está sempre se expandindo e melhorando em qualidade, permitindo uma reutilização mais eficiente e responsável por nossos profissionais em toda a empresa.