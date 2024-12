O PIMS registra novas instâncias de IA que são colocadas em produção pela IBM e instâncias de outros sistemas algorítmicos. O PIMS as adiciona a um fluxo de trabalho centralizado e corporativo e as avalia quanto a riscos potenciais. E uma vez que o modelo está ativo, a solução fornece monitoramento contínuo para justiça, qualidade e deriva.

Ao mesmo tempo, à medida que novas regulamentações são aprovadas, o PIMS pode ser usado para importar esses requisitos, atualizando modelos de governança e esforços gerais de avaliação de riscos.

"Há uma infinidade de novas regulamentações de IA sendo propostas a cada ano", observa Cox. "Parece que cada estado dos EUA está no processo de criar suas próprias regras. Haverá uma lei importante vindo da Europa em 2024."

Com esse cenário regulatório de IA em evolução e uma responsabilidade contínua de manter a conformidade em privacidade de dados e governança de dados, a IBM criou um Programa de Governança Integrada (IGP). Esta iniciativa do IGP oferece uma estratégia unificada para tratar da privacidade, sistemas de IA ou algorítmicos, casos de uso de ética tecnológica e solicitações de liberação de dados - tudo no mesmo programa de governança abrangente, que inclui o PIMS.

O IGP ajuda a IBM a gerenciar seu programa de conformidade em escala, e isso incluirá o Ato de Inteligência Artificial da União Europeia - a primeira lei abrangente de IA do mundo - que será adotada em 2024. Com o IGP, a IA pode se alinhar com os requisitos do Ato, que se concentram em risco, confiança, segurança e transparência, e espera-se que impulsionem novos níveis de supervisão humana e conformidade regulatória para a IA tanto dentro da UE quanto globalmente.

Por sua vez, o PIMS e os fluxos de trabalho de governança integrada associados fornecem recursos aumentados de rastreabilidade e relatórios, permitindo que revisões de liberação de dados sejam completadas antes que os dados sejam usados para pré-treinamento, desenvolvimento ou ajuste fino do modelo. A ferramenta também ajuda a manter a documentação precisa e registros de processamento (RoPs), treinamento associado, métricas de teste e previsões atuais - em relação à IA e outros sistemas algorítmicos. Da mesma forma, a equipe da IBM pode usar esse rastro documental para verificar se as correções foram realmente concluídas.

A IBM planeja que as futuras versões do PIMS reflitam o mais recente pacote de produtos watsonx da IBM, incluindo o watsonx.governance. Esta medida visa proporcionar à IBM recursos aprimorados de governança do ciclo de vida do modelo, métricas-chave e relatórios de benchmarking de desempenho mais amplos.